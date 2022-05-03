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Макрон через 35 днів знову зідзвонився з путіним: про що говорили

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Президент Франції Еммануель Макрон Новина оновлена 03 травня 2022, 17:13
Президент Франції Еммануель Макрон

Перед телефонною розмовою з російським президентом Макрон зустрівся з Ніколя Саркозі

У вівторок, 3 травня, президент Франції Еммануель Макрон зідзвонився з кривавим диктатором путіним, з яким не розмовляв більше місяця.

Про це повідомив телеканал BFMTV із посиланням на Єлисейський палац.

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Зазначається, що розмова тривала понад дві години. Як повідомляє видання Медуза, путін привітав Макрона з перемогою на президентських виборах.

Крім того кривавий диктатор, як передає видання, "виклав принципові підходи до ведення переговорів з українськими представниками", а також те, що "російська сторона, як і раніше, відкрита до діалогу".

Цікаво, що через тиждень після свого переобрання на президентську посаду, і перед розмовою з путіним Макрон таємно прийняв у Єлисейському палаці ексглаву французької держави Ніколя Саркозі. Про це пише газета Figaro.

Сама зустріч відбулася вранці, а зміст розмови нинішнього та колишнього президента Франції залишається конфіденційним.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський поговорив із Макроном по телефону 30 квітня. У телефонній розмові президент Франції пообіцяв Зеленському "посилити підтримку України в оборонному озброєнні та гуманітарній допомозі".

Теги:
#Путін #Ніколя Саркозі #Еммануель Макрон
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