"Поламав усі плани": експерт пояснив, чому путін може ненавидіти Януковича

Глава Кремля фактично змушений терпіти присутність зрадника на території рф

Президент-втікач Віктор Янукович попри показну браваду і нібито готовність повернутися "керувати Україною" знаходиться в немилості у кривавого диктатора росії володимира путіна. Саме тому йому було влаштовано "кошмар" щодо можливого відправлення до Києва — у разі захоплення української столиці російськими військами.

Докладніше про це стало відомо зі слів радника глави МВС України Вадима Денисенка, повідомляє "Сегодня".

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На думку Денисенка, нічого жахливішого для Януковича, який ледь встиг втекти за часів Євромайдану, аніж повернення в Україну, придумати складно.

"Це мало бути таке вишукане знущання володимира путіна над Віктором Януковичем, щоб сказати йому: "Вітю, тепер ти йдеш на Банкову", — припускає чиновник. — Він падатиме, вмиратиме, хапатиметься за серце".

Вадим Денисенко впевнений, що найголовніше бажання президента-втікача — залишитися до кінця днів своїх у росії і щоб його ніхто більше не чіпав. Тому припускати, що Янукович міг всерйоз спробувати обійняти якусь із керівних посад у нинішній Україні — абсурдно.

Більше того, експерт каже, що єдине почуття, яке путін відчуває до колишнього колеги, — це ненависть.

"Він зламав ситуацію путіну 2014-го, коли на Харківському сепаратистському з’їзді просто не з’явився, коли просто не прийшов на нього і зламав взагалі всю історію, — пояснює Вадим Денисенко. — путін його не те, що зневажає, це для нього просто порох та попіл".

На його думку, Януковича тримають у рф, аби мати такого собі "чорта з табакерки", якого можна "витягувати" час від часу, нагадуючи і дестабілізуючи ситуацію.

Нагадаємо, що нинішня влада в Україні вважає Януковича ні чим іншим, як "політичним трупом". Тому будь-які спроби росіян знову "оживити" його політичну кар’єру всерйоз не сприймаються.

І це навіть попри те, що літак Віктора Януковича був помічений у Білорусі, коли розпочиналися перші переговорні процеси між Києвом і Москвою. Передбачалося, що експолітика хотіли призначити "гауляйтером" нашої країни.

Втім, після того, як Янукович звернувся до Зеленського, більшість українців дали чітко зрозуміти президентові, що його тут ніхто не чекає, а єдиний адекватний для нього шлях може бути за російським військовим кораблем.