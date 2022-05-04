У Зеленського жорстко потролили Захарову: "Дефіцит кокаїну"

ОПУ закликає російське МЗС відмовитися від наркотиків

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк потролив представницю російського МЗС Марію Захарову за слова про ізраїльських найманців, які нібито воюють поруч з нацистами "Азова".

Відповідна публікація з'явилася у Twitter-акаунті Подоляка у середу, 4 травня.

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"У МЗС рф заявили, що поруч із нацистами "Азова" воюють ізраїльські найманці. У квітні в Естонії заарештували 3,5 т кокаїну, який везли контрабандою в Росію. Здається, дефіцит кокаїну змусив працівників МЗС перейти на щось важче", — написав радник голови ОП.

Додамо, що користувачі мережі з думкою Михайла Подоляка щодо Захарової погодилися й додали, що такими заявами російська влада себе закопує й зовсім скоро Україні почне допомагати зброєю навіть Ізраїль.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Офісі президента вирішили підвести проміжні "підсумки" двох місяців повномасштабної війни з росією — Михайло Подоляк створив спеціальний список, до якого вніс 13 пунктів щодо "здобутків" путінських військових в Україні, тим самим посміявшись з російської армії.