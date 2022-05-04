Рус

У Зеленського жорстко потролили Захарову: "Дефіцит кокаїну"

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
897
Подоляк жорстко пройшовся по Захаровій після її заяви про "ізраїльських найманців" Новина оновлена 04 травня 2022, 17:28
Подоляк жорстко пройшовся по Захаровій після її заяви про "ізраїльських найманців"

ОПУ закликає російське МЗС відмовитися від наркотиків

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк потролив представницю російського МЗС Марію Захарову за слова про ізраїльських найманців, які нібито воюють поруч з нацистами "Азова".

Відповідна публікація з'явилася у Twitter-акаунті Подоляка у середу, 4 травня.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

"У МЗС рф заявили, що поруч із нацистами "Азова" воюють ізраїльські найманці. У квітні в Естонії заарештували 3,5 т кокаїну, який везли контрабандою в Росію. Здається, дефіцит кокаїну змусив працівників МЗС перейти на щось важче", — написав радник голови ОП.

Додамо, що користувачі мережі з думкою Михайла Подоляка щодо Захарової погодилися й додали, що такими заявами російська влада себе закопує й зовсім скоро Україні почне допомагати зброєю навіть Ізраїль.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Офісі президента вирішили підвести проміжні "підсумки" двох місяців повномасштабної війни з росією — Михайло Подоляк створив спеціальний список, до якого вніс 13 пунктів щодо "здобутків" путінських військових в Україні, тим самим посміявшись з російської армії.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Марія Захарова #Михайло Подоляк
Щоденник 8-річного маріупольця вразив мережу
Україна
"Спочатку помер дід, а потім бабуся й дві собаки": щоденник хлопчика з Маріуполя до глибини душі вразив українців
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Щоденник 8-річного маріупольця вразив мережу
"Спочатку помер дід, а потім бабуся й дві собаки": щоденник хлопчика з Маріуполя до глибини душі вразив українців
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Ізоляція росії світом та повернення Криму: головні заяви Зеленського з виступу на CEO Council Summit
Дата публікації
Категорія
"Азовсталь" у Маріуполі
З українськими бійцями на "Азовсталі" втрачено зв'язок: деталі від мера Маріуполя
Дата публікації
Категорія
Українців мобілізують до лав ЗСУ
Мобілізація в Україні може продовжитися після 24 травня: кого набиратимуть і чи будуть наступні хвилі
Дата публікації
Категорія
Українські міста продовжують страждати від ракетних ударів
Війна — день 70: росіяни наступають на Донбасі і масово б’ють ракетами по містам України