Арестович висловився про заборону чоловікам виїжджати за кордон: "Дискусія стає напруженішою"

Експерт визнає, що питання — не з простих

В Україні можуть спростити обмеження на перетин державних кордонів для чоловіків, які попередньо були встановлені на період воєнного часу. За словами радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, це питання постійно обговорюється у вищих колах влади та викликає чимало дискусій, проте послаблення справді реальні.

Докладніше він розповів в ефірі 24 каналу, передає "Телеграф".

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Як пояснює Арестович, питання з дозволом чоловікам залишати країну на час війни — доволі складне та багатогранне.

"Зараз триває дискусія, щоб окремим категоріям чоловіків дозволили виїжджати за кордон, принаймні короткостроково. Адже волонтери і так їдуть із зобов’язанням повернутися", — пояснює військовий експерт.

За його словами, зараз в Україні є чимало громадян чоловічої статі, яким із різних причин необхідно виїхати за кордон. Здебільшого це робочі питання, вирішення яких здатне позитивно вплинути не лише на благополуччя конкретних людей, а й на розвиток української економіки.

При цьому Олексій Арестович наголошує: подібні питання дуже непрості для прийняття, адже на будь-яку помилку суспільство швидко відреагує загальним невдоволенням. Тому фахівці й опрацьовують різні можливі сценарії.

На думку експерта, українська економіка потребує додаткового поштовху-запуску, тому найближчим часом, ймовірно, варто очікувати на послаблення правил виїзду з країни. Втім, для цього знадобиться рішення депутатів Верховної Ради, а також деякі зміни у законодавстві.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" докладно розповідав, як із 1 травня в Україні змінилися правила для виїзду чоловіків за кордон і кому це дозволено.

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