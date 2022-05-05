"Слуга народу" зробив оптимістичну заяву щодо Шарія

Мова про "передачу" блогера Україні

Проросійського пропагандиста, блогера та політичного діяча Анатолія Шарія, затриманого 4 травня в Іспанії, мають екстрадувати до України. Принаймні у цьому переконаний нардеп фракції "Слуги народу" Федір Веніславський.

Такою заявою політик відзначився в ефірі телемарафону "UA Разом" у четвер, 5 травня.

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За словами Веніславського, українські правоохоронці вже займаються підготовкою процедури екстрадиції Шарія на батьківщину, щоб він міг бути засуджений відповідно до українського законодавства. При цьому, зрозуміло, інтерес західного суспільства до цієї справи применшувати не можна.

"Переконаний, що адвокати Шарія оскаржуватимуть усі дії, тому сподіватися, що він буде на території України вже завтра, надто оптимістично", — попередив депутат, додавши, що не сумнівається — вітчизняна Феміда все одно наздожене пропагандиста.

Додамо, що, згідно з джерелами видання "Сьогодні", екстрадиція Анатолія Шарія може зайняти близько місяця-двох — з дотриманням усіх законних норм.

Іспанська газета ElDiario.es додатково інформувала, що місцеві правоохоронці підтвердили затримання проросійського блогера. Більше того, воно відбулося завдяки наявності міжнародного ордера на арешт.

Тим часом прокремлівські журналісти повідомляють, нібито Анатолія Шарія наразі вже відпущено на волю. Умова – підписка про невиїзд.

Раніше "Телеграф" розповідав, яку бурхливу реакцію в українців викликала новина про затримання одіозного Шарія. Як це часто буває — багато хто проілюстрував подію мемами та фотожабами. Не обійшлося і без порівнянь блогера із затриманим СБУ політиком-втікачем Віктором Медведчуком.