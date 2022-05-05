"Я не думав": лукашенко вельми здивував заявою про російське вторгнення

Політик вкотре представив себе як "голуб миру"

Невизнаний лідер Білорусі Олександр Лукашенко висловився щодо тривалості війни в Україні, яку, на російський лад, називає "спецоперацією". На думку політика, який раніше закликав "сусідні країни" до миру, всі ці бойові дії вже "затяглися", хоча в Кремлі і стверджують протилежне.

Свою думку Лукашенко висловив в інтерв’ю Assosiated Press, передає "Телеграф".

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За словами білоруського диктатора, він "не думав", що задумана росією "спецоперація" займе стільки часу. При цьому Лукашенко вже почав сумніватися, що план Кремля досі актуальний.

"Я не настільки занурений у цю проблему, щоб сказати, за планом у них там йде, у росіян, як вони кажуть, чи як я це відчуваю. Я ще раз це наголошую: я це відчуваю так, що "операція" ця затягнулася", — заявив Олександр Лукашенко.

При цьому він вкотре назвав винуватицею початку війни саме Україну — нібито вона "провокувала росію", а тепер ще й "не виявляє інтересу" до переговорів із Кремлем.

Себе ж Лукашенко знову виставив миротворцем, який виступає за мирне врегулювання конфлікту. За його словами, Білорусь "не приймає жодної війни", тому робить все, щоби бойові дії припинилися.

Нагадаємо, що раніше білоруський диктатор цинічно відгукнувся про масові розстріли жителів у Бучі. Політик вважає, що вся інформація про трагедію не більше, ніж інсценування, організоване спецслужбами Британії.

Після цього Лукашенко фактично зізнався, що надумав разом із путіним відновити СРСР.