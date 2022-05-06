Не лише Угорщина: названо країни, які не хочуть бачити Україну в Євросоюзі

Найдружнішими по відношенню до українців виявилися португальці

Понад 60% жителів країн Європейського Союзу вважають, що Україна має стати черговим членом об’єднання. Найвищий відсоток лояльних людей на цю тему — серед португальців, естонців, литовців та поляків.

Подробиці повідомляє "Телеграф", посилаючись на дані свіжого опитування Flash Eurobarometer.

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Загалом щодо Євросоюзу кількість людей, які готові побачити Україну ще одним членом ЄС, становить 66%. Найбільше — у Португалії, де за висловилося 87% опитаних. Для порівняння: у тій же дружній Польщі подібне рішення підтримав лише 81% респондентів.

Варто зазначити, що є в Європі й ті народи, які не надто готові бачити нашу країну серед повноцінних членів Європейського Союзу. Так, близько 38% жителів Люксембургу не погоджуються з необхідністю України вступати до ЄС. Подібні настрої поділяють 37% громадян Греції та 36% угорців.

Загальна шкала опитування для різних країн ЄС

Додамо ще й те, що в Болгарії (46%) та Кіпрі (52%) багато хто вважає, ніби це не росія винна у повномасштабному нападі на Україну.

При цьому європейці у своїй більшості (79%) переконані, що їхня спільнота продемонструвала солідарність з українським народом під час повномасштабного російського вторгнення. Близько 58% вважає, що їхня реакція була дуже швидкою.

Близько 93% виступають за надання гуманітарної допомоги постраждалим від бойових дій, майже 90% готові й надалі приймати у своїх країнах українських біженців. Загалом громадяни України викликають спільну симпатію у європейців на рівні 89%.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Євросоюзі пообіцяли виділити додаткові фінанси для повоєнного відновлення України. Попередньо механізм поділу грошей не повідомляють, проте ймовірна сума вселяє. Поки ж Європа лише обходиться допомогою для українців та запровадженням додаткових санкцій проти росії.

До речі, також "Телеграф" писав, у якому становищі Україна нині перебуває щодо можливого членства в НАТО.