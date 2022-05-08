Арестович розповів, чи оголосить путін мобілізацію 9 травня: "Цілком внутрішній порядок денний"

путіну необхідно створити ілюзію перемоги

Російський кривавий диктатор володимир путін навряд чи ризикне у відкриту заявити про війну проти України і оголосити загальну мобілізацію по країні в сакральну для себе дату 9 травня. На думку радника глави Офісу президента України Олексія Арестовича, цього немає жодного логічного обґрунтування навіть для внутрішнього "користування".

Про це військовий експерт заявив під час ефіру програми "Фейгін LIVE" у ніч проти 8 травня.

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За словами Арестовича, однозначно стверджувати про ймовірність початку мобілізації у росії неможливо. Це пов'язано із непередбачуваністю як простих російських громадян, і їхніх політичних та військових керівників.

"Що вони готують, зрозуміло тільки їм. Це рішення в головах лише однієї-двох-трьох людей, приймуть, не приймуть… З іншого боку, як це пояснювати?" — каже радник очільника ОП.

Олексій Арестович певен, що навіть для звичайних громадян, які зараз дуже ненавидять Україну, таке рішення може виглядати дивно. Ось начальство обіцяло "взяти Київ за три дні", а через три місяці вирішило звернутися до загальної мобілізації. Така поведінка, говорить Арестович, може змусити замислитися навіть "найвідбитіших".

Експерт називає риторику, що нині загострилася, "цілком внутрішньою повісткою": коли в Кремлі намагаються наздогнати зайвої бравади і створити додатковий ефект "перемоги" для своїх громадян. При цьому навіть ймовірний аргумент про "війну з НАТО" може бути провальним.

"Будь-який росіянин повинен розуміти, що в нинішньому стані жодної перемоги над НАТО вже бути не може, — каже Арестович. — І треба відповісти на кілька запитань. Для чого я це роблю? Ну, припустимо, перемогти Україну. А чому я це роблю? Тому що я не зміг перемогти Україну десятьма польовими арміями?"

Також Олексій Арестович вважає, що на користь відмови від загальної мобілізації свідчить і активізація росії в Сирії. На його думку, перекидання активних військ і бойовиків з цього регіону в Україну коштуватиме росії "конструкції щодо підтримки режиму Асада", що складалася роками. Робити це, а потім мобілізувати людей по всій країні — вкрай нелогічно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" на основі аналізу висловлювань багатьох експертів описав чотири найреальніші сценарії розвитку військово-політичної ситуації між Україною та рф на 9 травня.

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