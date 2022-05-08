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Зеленський відреагував на ймовірну мобілізацію в росії 9 травня: "Нічого не змінить"

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Зеленський нагадав, що війна в Україні триває з 2014 року Новина оновлена 08 травня 2022, 08:00
Зеленський нагадав, що війна в Україні триває з 2014 року

Амбітність планів кремлівських політиків все ще вражає масштабами

Український лідер Володимир Зеленський пояснив своє ставлення до інформації про ймовірне оголошення мобілізації росіян у сакральну для путіна дату 9 травня. На думку політика, плани Росії, як і раніше, агресивні та спрямовані на захоплення України. При цьому для нашої країни будь-які рішення Кремля ситуації не змінять.

Свою позицію Зеленський висловив під час інтерв’ю з журналістами Fox News.

Чому росії не виграти війну проти України?

За словами президента, російського диктатора володимира путіна не зупиняє жодного з грандіозних провалів його армії в Україні. Головне завдання глави Кремля — знищення української держави та її народу.

Втім, будь-які наступні кроки путіна не є для України чимось важливим чи значущим.

"Для нас це нічого не змінить, — підкреслив Володимир Зеленський. — Для нас війна триває вже 8 років, повномасштабна війна триває понад 70 днів. Росіяни знищують українські міста, їх можна показувати у голлівудських фільмах жаху".

Президент переконаний, що єдина "перемога", яка задовольнить росіян, полягатиме в руйнуванні всього цивілізованого світу, чого, звичайно, не можна допустити.

Частина відповідей Зеленський давав англійською мовою

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомив, якої думки щодо початку ймовірної мобілізації росіян на війну радник очільника ОП Олексій Арестович. На його думку, багато в чому така риторика спрямована насамперед на публіку всередині країни.

Також ми писали, чи варто чекати на офіційне оголошення війни Україні від шляху на 9 травня. Військовослужбовець та волонтер Михайло Макарук описав свою версію ймовірного розвитку подій.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Володимир Путін #Мобілізація #Володимир Зеленський #Армія РФ
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