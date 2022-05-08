У Британії назвали головну причину невдач армії росії в Україні

Свою роль відіграв і опір мирного населення

Російська армія, незважаючи на всі спроби та показну браваду, приречена програти у війні проти України. Це з декількома серйозними чинниками, головним серед яких є логістичні проблеми.

Детально про невдачі росії на українському фронті розповів CNN, передає "Телеграф".

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За словами наукової співробітниці Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень (Великобританія) Емілі Ферріс, логістика — далеко не сильна сторона російських військових начальників.

"Деякі проблеми з логістикою у них були частково через те, що їм взагалі ніколи не вдавалося захопити великі залізничні вузли, чесно кажучи, по всій країні", — зазначила експертка.

Найгіршим для армії рф було те, що їхні моторизовані сухопутні війська в основному перемішуються завдяки залізничним коліям. Взяти під контроль станції окупантам вдавалося не завжди і не скрізь, що вже говорити про потужний поступ у територію України.

Як пояснює Ферріс, російські загарбники часто "пересідали" на танки та вантажівки, через що багато техніки виявилося покинутою. Тут і природний фактор — приміром, застрягли у багнюці, і економічний — брак палива. До того ж чимало хто просто втікав, полишаючи свій транспорт посеред шляху.

"Було складно відбуксувати танки назад до росії для ремонту, адже вони були далеко", — пояснює Емілі Ферріс.

На додаток до логістичного чинника важливим виявився опір звичайних мирних українців. Росіяни, які чекали зустрічей з квітами та оплесками, не розуміли та дезорієнтувалися, чому їх сприймають як ворогів та окупантів.

Нагадаємо, дізнатися про те, як зараз ситуація на різних напрямках фронту можна завдяки свіжим картам боїв в Україні. Противник, як і раніше, озлоблено атакує Донбас, але також почав "пресувати" і південні області.