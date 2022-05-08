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"Ніколи знову... На жаль, це не так": Залужний звернувся до українців

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Генерал нагадав про мільйони українців, які виборювали проти нацизму Новина оновлена 08 травня 2022, 09:30
Генерал нагадав про мільйони українців, які виборювали проти нацизму

Головнокомандувач української армії закликав співгромадян згадати жертв Другої світової війни

Генерал Валерій Залужний, який очолює Збройні Сили України, у неділю, 8 травня, випустив звернення до Дня пам’яті та примирення. Ця меморіальна дата тісно пов’язана з перемогою над нацизмом у Другій світовій війні і стає ще більш актуальною для України з урахуванням "перемогобісся" в росії.

Текст та відео вітання було опубліковано на Facebook-сторінці Головнокомандувача ЗСУ.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

За словами Валерія Залужного, багато уваги в ці дні європейці надають символам та слоганам. Проте деякі з них уже є неактуальними для України через повномасштабну агресію росії, яка розпочалася 24 лютого.

"Ніколи знову... На жаль, це не так. У центрі Європи — знову кривава підступна війна", — зазначив генерал.

Також він додав, що росією зараз активно використовуються терміни, що підходять для Другої світової війни, а також пам’ять поколінь, для яких була важлива Велика Перемога.

Втім, навіть попри безліч маніпуляцій Україна обов’язково вистоїть, упевнений Залужний.

"Перемогли нацизм — переможемо і рашизм! Вічна пам’ять жертвам Другої світової війни! Слава українським воїнам!" — наголосив Головнокомандувач ЗСУ.

Додамо, що за часів війни 1939-1945 років у різних арміях світу проти нацизму виступило щонайменше 7 мільйонів українців. Сотні тисяч людей тоді загинули — і не лише на фронті, а й у тилу.

Тепер же росія намагається приписати спільний подвиг багатьох країн світу винятково Радянському Союзу, правонаступницею якого є. Більше того, деякі політики впевнені, що диктатор володимир путін може офіційно оголосити війну Україні саме 9 травня, у День перемоги над нацизмом.

"Телеграф" вже писав, що з цього приводу думає український президент Володимир Зеленський.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #День пам'яті і примирення #8 травня #ЗСУ #Головнокомандувач ЗСУ #Валерій Залужний
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