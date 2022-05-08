У путіна все ж таки онкологія? Христо Грозєв розповів, що він знає

Про стан кривавого диктатора багато говорять російські олігархи

Російський лідер володимир путін, про погіршення стану здоров’я якого вже давно говорять, дійсно може бути хворий на рак. Версію про онкологію озвучив журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв, посилаючись на особисті джерела, близькі до очільника Кремля.

Інформацією Грозєв поділився в інтерв’ю з Наталією Власовою для України 24, передає "Телеграф".

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При цьому журналіст визнає: конкретних даних щодо здоров’я путіна він не має. Однак він стверджує, що дуже багато наближених до російського диктатора людей дедалі більше говорять про можливий рак. Насамперед такий діагноз підтверджується навіть олігархами, з якими путін був дуже близьким у 2014 році під час анексії Криму.

"Він [олігарх, чиє ім’я Грозєв не розкриває — ред.] розповідає, що у путіна серйозне онкологічне захворювання. Це стає автономним фактором внутрішньої політики росії", — переконаний Христо Грозєв.

За його словами, звичайні люди починають підозрювати недобре і припускають, що путін більше не зможе бути їхнім гарантом. Також метушаться і еліта, і група силовиків і, власне, олігархат.

"Тому кожен його наказ розглядатиметься (і вже розглядається), як не остаточний", — говорить журналіст.

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Таку позицію Грозєв пояснює тим, що люди починають думати, чи буде у них захист, якщо вони виконають те, що їм наказали, і чи не надто ослабне сам володимир путін. Загалом же розслідувач стверджує: ті ж самі олігархи вважають, що за нинішньої влади росію просто розвалили.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" докладно розписував, що саме відомо про ймовірні захворювання кривавого диктатора рф. Імовірно, незабаром політику світить операція саме через онкологію.

До речі, це буде вже далеко не перше хірургічне втручання у житті путіна. Російські журналісти-розслідувачі змогли дізнатися, що путіна оперували вже щонайменше двічі.