Проти України може відкритись білоруський фронт: військовий експерт назвав причину
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Поки що білоруси виправдовують свою активність на кордоні навчаннями
Перекидання білоруських військ до кордону з Україною може свідчити про чергову багатоходівку, задуману диктатором Володимиром Путіним. На думку військового експерта Олега Жданова, Україні не слід втрачати пильності та бути готовою, у разі потреби, дати відсіч на північному фронті.
Про це фахівець заявив під час телемарафону у середу, 11 березня.
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Олег Жданов зазначає — зіткнення може розпочатися найближчими тижнями. Це пов’язано з тим, що окупанти зазнають поразки на Харківщині, а під Ізюмом поступово видихаються.
На думку військового експерта, на цьому етапі ймовірність відкриття "білоруського" фронту дорівнює 50/50.
"Бо війська все ж таки висуваються до нашого кордону, особливо сили спеціальних операцій і займають там оперативні райони. Заяви Лукашенка в один бік, а війська йдуть у наш бік", — наголосив Жданов.
Коли російські окупанти в районі Ізюма остаточно втратить концентрацію, путін може знадобитися "оперативна пауза". Ось тоді, поки в Росії збиратимуться хоч якісь резерви для перекидання на схід України, з Білорусі і здатні рушити війська.
Також Олег Жданов висловився про Придністров’я. У цьому напрямку дедалі спокійніше, проте експерт вважає, що нам не можна втрачати пильності щодо острова Зміїний. Якщо на нього не дозволять розмістити російські ппо, тоді ситуація і щодо Придністров’я, і взагалі щодо Одещини, буде контрольована.
Дуже цікавим є той факт, що, наприклад, Олексій Арестович причин для вторгнення з боку Білорусі поки що не бачить у принципі.
Слід нагадати, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україні деякі білоруські військові запевняли українських колег, що у разі отримання наказу наступатимуть здаватися в полон, в’їхавши на нашу територію. До речі, подібний інцидент уже був: на Волині затримали десантника, який просто перейшов кордон, аби не воювати з українцями.
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