Чи може Європа "злити" Україну? Арестович розповів про російський тиск

Українській владі вдалося отримати найважливіших та найсильніших союзників

У Кремлі почали таємні спроби домовитися з європейським політикумом про деякі поступки щодо війни в Україні. За словами Олексія Арестовича, це підтверджується нещодавніми пропозиціями Емманюеля Макрона Володимиру Зеленському. Проте перейматися можливим зрадою Заходу українцям не варто — на це є свої причини.

Більш детально про них радник глави офісу президента розповів в інтерв’ю для видання Politeka.

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Арестович не вірить у те, що Європа може спробувати "злити" Україну у нинішній війні. Проте не надто позитивні дзвіночки про "примирення з путіним" прослизають на порядку денному постійно.

"Коли почалася велика континентальна війна і стояло питання про виживання України взагалі, там Буча, Ірпінь, Гостомель — вони [Захід] "посунулися" трохи. І голосування в ЄС, і взагалі стали майже одностайними, — каже Арестович. — Що ми бачимо вже зараз? Ви можете вступати в ЄС кілька десятків років, каже Макрон, давайте пошукаємо інші форми співпраці".

Військовий експерт наголошує: це все результат постійного російського тиску. На думку Олексія Арестовича, зараз у західних країнах знаходиться величезна кількість російських емісарів, які намагаються виторгувати для Москви кращі умови закінчення війни.

"А чому росіяни це роблять? Тому що розуміють, що немає успіхів на фронті, — наголошує радник голови ОП. — І ось вони погнали всіх до Європи, і таємних переговорів зараз відбувається дуже багато".

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Арестович переконаний, що західні політики отримують зараз таку кількість привабливих пропозицій, що вистачить на безбідне життя не лише їм, а й їхнім онукам — "років на триста вперед". При цьому Україні не варто турбуватися про ймовірну зраду, адже найважливіші та найсильніші союзники саме у нашої країни.

"У нас є американці і британці, які сказали — військовий розгром російської федерації, — підкреслив експерт. — Головне — щоб Росія не змогла більше використовувати військову силу, як інструмент управління військової політики".

Тим часом Україна все одно готується стати повноцінним членом європейської сім’ї. "Телеграф" вже писав, коли саме наша країна може набути статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

Однак навіть при цьому завершення війни не таке близьке. На думку Арестовича, на прогнози щодо закінчення військового протистояння сильно впливає ідіотизм командування рф.