В Грузії заговорили про ймовірність нападу Росії: що відомо

Кривавому диктатору через провал "спецоперації" в Україні потрібні хоч якісь "перемоги"

На тлі невдач російської армії у війні проти України кривавий диктатор Володимир Путін може розв'язати війну проти Грузії, аби досягнути хоч якихось перемог.

Таку думку озвучив американський учений Лінкольн Мітчеллі у своїй колонці для CNN.

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Він зазначив, що ситуація в Грузії зараз виглядає доволі напруженою — народ країни не підтримує Путіна та категорично засуджує той факт, що Росія розв'язала війну проти України. При цьому влада країни, яка намагається говорити про нейтралітет, не ввела заборону на в'їзд в Грузію для росіян і вони масово кинулися в країну. При чому міграція росіян, як вказують грузини, пов'язана з банальним бажанням витратити в Грузії свої кошти, а не з втечею від путінського режиму. Ба більше, росіяни п'ють в грузинських ресторанах за свою армію та навіть вступають у конфлікти з місцевими.

Тим часом у грузинському політикумі побоюються, що Росія піде війною і на Грузію.

"Один член парламенту, пов'язаний з керівною партією, сказав мені, що його побоювання полягали в тому, що якби Путін здобув швидку перемогу в Україні, то наступною на черзі була б Грузія. Але кілька вчених та активістів вказали, що якщо Путін загрузне в Україні, йому знадобиться деінде швидка перемога, і він може перекинутися на Грузію", – зазначив Мітчелл.

У розмові з американським вченим такі побоювання також висловила чинний президент Грузії Саломе Зурабішвілі.

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Тим часом грузинська влада заявляє, що жодного "другого фронту" проти Росії вони відкривати не будуть навіть попри те, що в Південній Осетії, яку у 2008 році загарбали російські окупанти, вже заговорили про приєднання до складу РФ. До слова, про намір провести "референдум" в Осетії так званий "президент" Бібілов заявляв ще 30 березня, проте тоді його заяви були сприйняті як політичний крок, щоб отримати симпатії виборців на "виборах". МЗС Грузії все ж таки відреагувало на ці заяви, назвавши їх неприпустимими. Грузинська влада обмежилася лише цими словами.