На Заході бояться перемоги України і готові пожертвувати її територіями заради зв’язків із рф — Politico

На тлі великих втрат у Кремлі можуть відкинути залишки здорового глузду

На Заході бояться, що росія може програти Україні у нинішній війні, що у свою чергу принизить диктатора володимира путіна. Деякі політики побоюються, що наступні дії очільника Кремля можуть бути настільки непередбачуваними, що призведуть до ядерного зіткнення у всьому світі.

Такі висновки з того, що відбувається в Європі, зробили журналісти Politico, передає "Телеграф".

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

росія незмінно наближається до свого краху, адже лише за останній тиждень зазнала кілька великих невдач як на війні, так і в політиці. Сюди можна зарахувати і бажання Швеції та Фінляндії вступити в НАТО, і відкидання російської армії від Харкова, і регулярні втрати, які військо рф постійно зазнає під час боїв з ЗСУ. Більше того, у Міноборони Британії наголошують, що наступальні дії росії значно "втратили темп", а також "відстають від графіка". "Вишенькою на торті" стала заява Єнса Столтенберга, генсека НАТО, про те, що Україна неодмінно виграє цю війну у росії.

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Як пише Politico, ця сукупність факторів впливає на збільшення кількості західних політиків, які бояться програшу росії. Багато хто з них згадує слова президента Франції Емманюеля Макрона про те, що така розв’язка війни стане "приниженням Росії".

"Після кількох тижнів занепокоєння про те, що станеться, якщо росія зламає Україну, західноєвропейські лідери тепер турбуються про те, що може статися, якщо Україна справді переможе. Одна з серйозних побоювань полягає в тому, що перемога України може дестабілізувати росію, зробити її ще більш непередбачуваною і зробити нормалізацію енергетичних зв’язків ще більш недосяжною, тому деякі західноєвропейські столиці спокійно виступають за "рятуюче обличчя" вирішення конфлікту, навіть якщо це коштуватиме Україні певної території", — цитує видання журналіста Меттью Карнічніга.

Разом з цим від Франції, Італії та Німеччини почали все частіше виходити заяви про необхідність припинити вогонь із укладанням мирної угоди. Показово, стверджує Politico, що сталося це тоді, коли ВСУ нарешті вдалося переламати момент у війні.

Вважається, що частина європейських політиків зараз перебуває у відвертій безвиході при переговорах зі США, де наполягають на необхідності перемоги України саме військовим шляхом.

Втім, саме таке завершення конфлікту, вважають у NYT, може збільшити ймовірність початку ядерної війни — і не лише в Україні.

"Ми знаємо, що російська військова доктрина передбачає використання тактичної ядерної зброї в обороні, щоб переламати ситуацію в програній війні. Слід припустити, що путін та його оточення розглядають тотальну поразку в Україні як загрозливий для режиму сценарій. Об’єднайте ці реалії зі світом, у якому росіяни раптово розгромлені, а їх територіальні придбання випаровуються, і ви отримаєте найбільш тьмяну ядерну військову ситуацію з часів нашої морської блокади Куби 1962 року".

Втім, США продовжують працювати над збільшенням фінансової підтримки України. За словами сенатора Мітча Макконнелла, і республіканці, і демократи підтримують ідею про програш росії та перемогу Києва.

Тим часом українські чиновники впевнені у протилежному — що Захід нібито готовий об’єднатися і почати "тиснути" на шляху. Що ж потрібно саме Україні у нинішній війні, розповів радник голови МВС Антон Геращенко.

Також Телеграф писав, що питання членства України в НАТО не закрите, як того хоче росія. Більше того, за словами Олексія Арестовича, наша країна все ще має шанс стати повноцінним учасником об’єднання.