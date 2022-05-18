Поставлено завдання "підтискати": Арестович назвав причину активності росіян на півночі України

ЗСУ "кришать" супротивника в місцях, звідки його раніше вибили

Спроби окупантів обстрілювати кордони північних областей, як це було напередодні із Сумщиною, а також Чернігівщиною, швидше за все, продовжуватимуться. За словами радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, російські війська намагаються відволікати увагу української армії від перекидання на більш стратегічно важливі ділянки фронту.

Більше подробиць військовий експерт розповів у свіжому ефірі програми "Фейгін LIVE".

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Головні напрямки, на яких зараз зосереджено і наші, і ворожі війська, — це Запорізьке, Херсонське, Донецьке та Луганське. Арестович пояснює, що у більшості російських підрозділів катастрофічно не вистачає "живої" сили, тож і почалися провокації на півночі.

"Сили у них закінчуються, будь-яка зайва сотня солдатів може бути критичною. Тому поставлене завдання "підтискати" з російської території", — говорить військовий експерт.

Водночас він попередив жителів російських територій, які живуть біля кордону з Україною, що їм не варто дивуватися будь-яким "кумедним чудесам", які можуть відбуватися з армією окупанта. До цього переліку Олексій Арестович відніс і відірвані вежі танків, і різні феєрверки з боєприпасів тощо.

Проте ймовірність наступу на російську територію радника глави ОП виключає.

"Ми не агресори. Ми захищаємо свою територію, ми проводимо оборонну операцію, — підкреслив Арестович. — Військами ми заходити не будемо, але мені здається, що кількість тих, хто кидає недопалки в недозволених місцях, може збільшитися".

Тим часом на південному напрямку росіяни починають більш масивно втрачати техніку та солдатів. Їм не допомагають навіть зведення нових оборонних конструкцій, за які вони всерйоз взялися.

Проте все одно найгостріші бої ведуться, звичайно ж, на Донбасі. "Телеграф" писав, які точки російська армія обрала ключовими.