Захисників Маріуполя хочуть передати третій країні: деталі евакуації з "Азовсталі"

Росіяни хочуть контролювати процес обміну військовополоненими

Процес евакуації захисників "Азовсталі" частково проходить під флером таємничості — влада не надто розповіжає про домовленості із рф, а самі окупанти подають надто суперечливу інформацію. Втім, за словами нардепки Кіри Рудик, перемовини щодо долі українських військових продовжуються. Ймовірно, сторонам вдасться домовитись про передачу українських бійців третій країні.

Докладніше про це політик повідомила у коментарі для The New York Times.

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Як стверджує Рудик, вона є однією з учасниць переговорного процесу щодо евакуації із території "Азовсталі". За її словами, остаточного механізму обміну захисників Маріуполя на російських військовослужбовців поки що не затверджено. Проте Україна сподівається, що подальші переговори дадуть позитивні результати.

Серед пропозицій української сторони — передача наших бійців "до рук" третьої країни. Такою, наприклад, може стати Туреччина, каже Кіра Рудик.

"росія зараз проти, — констатує політик. — Але що ще ми можемо зробити в такій ситуації? Нам доведеться продовжити ці переговори".

Також, на думку нардепа, Україні не вистачити "обмінного фонду" для рівноцінної "розрахункової" операції з росією. Конкретної цифри російських військовополонених, утім, Рудик не назвала.

Натомість вона підтвердила, що евакуація військовослужбовців із "Азовсталі" проводиться спільно з ООН, а також Червоним Хрестом. Ці дві організації запевнили, що обов’язково доб’ються повернення українців на батьківщину. За її словами, це "єдина причина", через яку влада погодилася на подібну авантюру. А самі захисники Маріуполя були готові піти до кінця.

Тим часом ми писали про те, з яких причин могла погодитися на евакуацію бійців з "Азовсталі". Нагадаємо, що весь цей час завод нещадно обстрілювався, а вивезти звідти мирних жителів стало можливим лише на початку травня.