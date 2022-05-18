Евакуація з "Азовсталі": на Банковій пояснили роль Кіри Рудик у переговорах

Політик не має відношення до нинішнього діалогу України та рф

Переговорний процес щодо евакуації українських захисників із заводу "Азовсталь" у Маріуполі обходиться без керівниці партії "Голос" Кіри Рудик. За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, рівень цього дипломатичного діалогу надто високий для звичайних представників парламенту.

Про це він розповів у коментарі "Українській правді", передає "Телеграф".

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"Ніякої Рудик взагалі не було, — наголосив Михайло Подоляк. — Не її рівень, не її компетенції. Взагалі дуже дивно, коли з’являються подібні "інформації" або "помилки журналістів". Бо очевидно — без таємного натяку самого, вибачте, політика таке не трапляється".

Також чиновник звернувся до всіх українських політиків, у тому числі й до самої Рудик, із проханням завершити свій піар на "гарячих темах". За його словами, подібна поведінка шкодить насамперед життю наших військовослужбовців, а також процесу самих переговорів.

UPD. Сама Кіра Рудик на особистій Facebook-сторінці заявила, що не є учасницею переговорів на тему Маріуполя. За її словами, зараз дуже "чутливий час", тож варто бути дуже уважними до інформації. При цьому зі словами, що у статті NYT про її участь у переговорах немає жодної згадки, нардеп прикріпила скрін, який буквально підтверджує протилежне.

Пост Рудик у Facebook

"Ці 211 людей, які були евакуйовані в Оленівку, їхня доля має першорядне значення, про яку зараз потрібно вести переговори", – заявила Кіра Рудик, депутат парламенту та лідер партії "Голос", яка брала участь у переговорах щодо "Азовсталі", у вівторок вдень (переклад з англійської).

Як відомо, заяві Подоляка передував матеріал The New York Times, у якому Кіра Рудик фігурувала як учасниця переговорів щодо евакуації захисників Маріуполя. Нардеп говорила, що українська сторона говорить про підготовку можливої передачі вивезених із "Азовсталі" бійців третій країні, наприклад, Туреччини. Також вона наголосила, що діалог все ще триває і остаточних домовленостей поки що не досягнуто.

Раніше "Телеграф" перераховував ймовірні причини, з яких росія могла погодитися на евакуацію захисників Маріуполя.