У Сенаті США одноголосно підтримали кандидатуру посла в Україні

Нова пані посол добре знайома з особливостями Східної Європи

В американському Сенаті нарешті провели голосування за призначення нового посла в Україну. Як і очікувалося, чиновники підтримали кандидатуру Бріджіт Брінк, раніше запропоновану на це місце президентом Джозефом Байденом. Затвердження пройшло одностайно.

Про це повідомляє Reuters.

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Брінк називають "ветеранкою" дипломатії, адже вона віддала цьому напрямку понад 26 років свого життя. Кар’єру вона будувала переважно на зв’язках з Європою. Від імені Сполучених Штатів Бріджіт Брінк працювала в Грузії, Узбекистані, Сербії, Кіпрі. Останні кілька років обіймала посаду посла США у Словаччині, звідки і була "переведена" в Україну.

Слід зазначити, що слухання за твердженням кандидатури Брінк пройшли вже через два тижні після того, як Байден висунув її на цю високу посаду — 10 травня. Одностайність і демократів, і республіканців свідчить про хорошу підтримку Києва, яка зараз існує у Сенаті.

До речі, нагадаємо, що посада Надзвичайного та Уповноваженого посла від Америки в Україні була вакантною протягом трьох років. І лише з початком повномасштабної війни ситуація змінилася.

Раніше "Телеграф" розповідав, що саме відомо про Бріджіт Брінк і чи змінить щось на політичному рівні її призначення в Україну.