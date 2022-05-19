Посол України назвав несподіваний спосіб уберегти мир від ядерної війни

Вся проблема — у необхідності прийняти політичне рішення

Ядерна війна стане менш імовірною, якщо Україна стане повноцінним учасником НАТО. На думку посла України в Німеччині Андрія Мельника, факт приналежності української держави до Альянсу зупинить путіна від "натискання на червону кнопку".

Про це дипломат заявив в інтерв’ю німецькому виданню Funke.

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Мельник упевнений, що питання ухвалення України до НАТО досі залишається відкритим, незважаючи на вимоги росії щодо цього. Більше того, ситуація вказує на протилежне, як, наприклад, підтримка такого рішення самими українцями.

За словами посла, найголовніше в цьому — можливість швидко вступити до Альянсу, за прикладом Фінляндії та Швеції.

"Потрібно було б тільки суто політичне рішення, щоб швидко інтегрувати Україну в альянс, — каже Андрій Мельник. — Я вважаю, що в Україні сьогодні набагато більше шансів на членство в НАТО, аніж до війни".

Він наголошує, що членство нашої держави у Північноатлантичному Альянсі значно знизило б ризики можливої ядерної війни. Все тому, що російський диктатор володимир путін напевно б знав — за такого розкладу його країні обов’язково загрожує ядерний удар у відповідь.

Нагадаємо, раніше ми писали, як Україна може стати членом НАТО, не проходячи "проміжні випробування".

Також "Телеграф" розповідав, як у Росії відреагували на рішення Швеції та Фінляндії вступити до Альянсу.