Немає жодних проблем звільнити Крим та Донбас: Арестович назвав умови

Україна чекає розуміння термінів та обсягу ленд-лізу, підготовленого Штатами

Питання повернення окупованих територій Донбасу та Криму залишається на порядку денному у влади України. Проте те, яким чином їх буде звільнено — військовим чи дипломатичним — залежить від кількох факторів.

Їх у інтерв’ю Politeka озвучив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

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За його словами, будь-яка територія, незважаючи на її складності, завжди може бути захоплена або ж звільнена, як у випадку України. У тому числі й військовим шляхом.

"Питання лише в тому, чи є ворожа армія, — пояснює Арестович. — Якщо її немає, а вона дуже швидко закінчується, то цілком можливо. Тут про інше — ціна питання. І наявність можливостей та умов, щоб це виконати".

На думку військового експерта, проблем із військовим визволенням Криму та Донбасу немає. Однак для цього потрібні певні умови та військова сила.

"Умови — це російська армія ослабла настільки, що не може захищати їх ефективно", — говорить він.

До сил Олексій Арестович відносить загальну потужність ЗСУ, а також терміни та обсяг ленд-лізу, затвердженого США. Експерт каже, що частина озброєння, яке входить до американського пакета допомоги, ще навіть не вироблялося. Тому постачання зброї може затягтися навіть на місяці.

У цій ситуації слід уважно стежити за російською федерацією, яка навіть із усіма санкціями "не стоїть на місці". У країні-агресорі проводиться заклик людей, збирається техніка із резервів та запасів.

"Але ми не припинимо збройну боротьбу до моменту, поки не буде позицій станом на 23 лютого. Це однозначно. Далі — подивимося, — стверджує радник очільника ОП. — Якщо будуть сили та потенціал вирішити проблеми Криму та Донбасу військовим шляхом, то чому ми будемо зупинятись? Це наша територія".

Також Арестович наголосив, що українська армія вміє вести війну так, щоб не страждали мирні жителі. Це показав і досвід активних бойових дій, що розпочалися у 2014 році, та звільнення передмістя Києва у 2022 році.

Нагадаємо, раніше ми писали, що про повернення Криму та окупованої частини Донбасу висловлювався і голова МЗС Дмитро Кулеба. Дипломат пообіцяв, що території повернуться до складу України, а росія не отримає від Києва жодної поступки.

Також "Телеграф" розповідав, якими операціями, на думку Олексія Арестовича, у війні з Україною може керувати особисто путін.