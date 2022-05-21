Війна, перемога, мир. Сім головних заяв Зеленського зі "звітнього" інтерв'ю

Багато чого у поглядах політика змінилося за останні роки

21 травня 2019 року Володимир Зеленський пройшов процедуру інавгурації на пост Президента України. Нині, за три роки з тієї пам'ятної дати, він є лідером держави, у якій точиться повномасштабна війна з російською федерацією. Як на представника України у вищих політичних колах, на нього покладається чимало надій та сподівань.

"Телеграф" зібрав основні заяви Зеленського із інтерв'ю до третьої річниці його вступу на президентську посаду.

Про гарантії безпеки

Сьогодні ми розглядаємо коло гарантів безпеки з держав-партнерів, яким довіряємо. Ми з ними розробляємо цей проєкт. Ми його розробили. Ми хочемо окремий договір. Сьогодні все дійшло до того, що цей договір передбачає коло держав-партнерів навколо України без росії. Партнери безпеки без рф. Буча деякі речі змінила.

Про завершення війни

Не ми починали, але нам закінчувати цю війну. Я думав дійсно, що закінчити її можна суто діалогом. Зараз розумію також, що закінчення буде дипломатичним. Саме закінчення. Але я думала, що це діалог, у якого є відповідний термін, що у цьому діалозі можна знайти відповіді на багато питань і багато рішень із російською стороною. Я дійсно так вважав. А зараз це як автомобіль — не бензин і не електрокар, "гібрид". Тому і війна така складна. І перемога буде дуже складна, і кривава. Вона точно буде в бою, але її кінцівка — точно в дипломатії. Бо є чимало речей, які ми в бою не зможемо завершити, адже хочемо повернути все. А російська федерація не хоче нічого не віддавати.

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Про "проміжну" перемогу

На цей момент, попри те, що це несправедливо, вважаю, що перемогою буде вийти на лінію (розмежування), яка була до 24 лютого. Це буде говорити про те, що вони нас не захопили. Потім ми перейдемо до другої частини війни, яку — я сподіваюся тій країні вистачить розуму, — ми зможемо провести за столом переговорів.

Про переговори із путіним

В залежності від моменту зустірічі мета змінюється. Вирішувати питання щодо обміну, деокупації, миру і зупинення війни. Ось і вся адженда. У нас є бажання і є свої цілі. Ми хочемо повернення територій і закінчити війну, але як це буде, коли це буде, залежить від часу, коли буде розмова з путіним. Думаю, що розмова України і росії точно буде. Не знаємо в якому форматі: з посередниками чи без, в широкому колі, на рівні президентів.

Про чисельність армії

Поки що не мільйон. Сьогодні — це 700 тисяч. Ви бачите результат роботи 700 тисяч людей, які воюють, щоб захищати таку територію в момент війни.

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Про захисників Маріуполя

На сьогодні вивезено цивільних, медиків, важкопоранених з "Азовсталі". Вивезені. Найближчим часом, не днями навіть, завершиться вивезення всіх. Структура складна. Домовлялися, що розблокуванням будуть займатися західні партнери. Я сотні разів проговорював з лідерами різних держав надання мені зброю, щоб військовим шляхом ми дійшли до Маріуполя. Є те, що є. Хлопці отримали від військових сигнал, що вони мають повне право вийти, щоб зберегти своє життя. На сьогодні вони вивезені або в процесі. Далі все залежить від того, що на себе брали ООН, Червоний Хрест, рф… Закінчиться процес вивезення і розпочнеться проце підготовки до діалогу щодо обміну. Будемо забирати їх додому, це те, що ми повинні зробити разом з партерами, які брали на себе відповідальність.

Про тиск росії на Україну до війни

Ми жили у постійній війні, була вона постійно гібридна. Було багато кібер-атак, і ми знаємо з якого боку. Вирубували нам різні сайти — і Нацбанк, і правоохоронні органи. Це було задовго до повномасштабного вторгнення. Ми розуміли, що відбувається така собі підготовка.

Я почав би розмову про цей наступ з жовтня місяця (2021 року — ред.). Те, як ми готувалися, що діялося, які були меседжі, які були перші економічні, фінансові, кібер, блокування, дефіцит бензину, як це вироблялося, зменшення обсягів енергоносіїв і т.д. Я почав би з вересня-жовтня. Хоча, справедливо починати з 2014 року, але про повномасштабне, я вважаю, цей гібридний артобстріл розпочався ще восени.