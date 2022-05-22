Арестович назвав одне з головних завдань росії на нинішньому етапі війни: "Мінська-3 не буде"

Наголос робиться на пропаганду для внутрішнього споживача

Росіяни можуть почати спекулювати темою припинення війни, щоб усіляко порушити можливість України наростити вогневу міць в плані постачання зброї. За словами радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, це робиться тому, що військове керівництво усвідомило — нормальної мобілізації в росії провести не вдасться.

Докладніше він розповів у свіжому ефірі програми "Фейгін LIVE" у ніч проти 22 травня.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

"Їхнє завдання яке? Відтягнути озброєння української армії по максимуму, — пояснює Арестович, — а для цього треба провести дуже чітку тезу — що війну треба припиняти".

До слова, частково кремлівським політикам вдається правильно провернути дію пропаганди. Про це свідчать дії Німеччини, яка постійно затягує навіть із мінімальними поставками зброї для нашої армії.

Військовий експерт каже, що "всіх собак" зараз намагаються повісити на ЗСУ і те, як Захід об’єднується для фінансування України. Водночас звучать вкиди у стилі "ми воюємо не з Києвом, а з колективним Заходом, одразу з 42 державами".

На думку Арестовича, у такий спосіб простих росіян готують до того, щоб "продавати" скромні результати нинішньої війни. Перемогами для Росії у такому разі можуть стати Маріуполь, а також можливий вихід на межі Луганщини.

Радник голови ОП вважає, що у Москві готуються до заяв про "захищений Донбас", після чого можна розпочати чергову лінію пропаганди.

"Вони намагаються провернути ситуацію: ми і Захід умовляємо Україну", — наголошує Олексій Арестович.

Проте, додає експерт, Україна не збирається йти на поступки та підписувати щось на кшталт "Мінська-3".

Додамо, що попри всі проблеми із внутрішньою мобілізацією населення, росіяни проводять тематичні перевірки серед жителів Криму. Арестович уже припускав, що після ОРДЛО можуть звернути увагу саме на громадян окупованого півострова.