У Порошенка відреагували на гучні свідчення Медведчука

Показання невипадково оприлюднили рівно вранці 23 травня, вважає захист екс-президента

Слова кума президента рф володимира путіна, лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука про причетність п’ятого президента України Петра Порошенка до виведення з держвласності нафтопроводу та закупівлі вугілля з окупованого Донбасу, — не відповідають дійсності.

Так заявив адвокат Порошенка Ігор Головань у коментарі для "Суспільного".

За його словами, справою має займатися Держбюро розслідувань, тоді як розслідування Служби безпеки України є виключно піаром.

"Те, про що говорить СБУ, — це підтверджує, що нічого спільного з правдою та законом тут немає", — наголосив Головань.

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Адвокат зауважив, що на 23 травня призначено судове засідання щодо арешту майна Порошенка, і свідчення Медведчука опублікували вранці того ж дня.

"Це звичайний тиск на суд", — підсумував Головань.

Що було раніше?

Як відомо, про затримання втікача "опозиціонера" Медведчука повідомили 12 квітня, — його підозрюють у сприянні тероризму та державній зраді.

Вранці 23 травня СБУ опублікувала свідчення Медведчука у справі Порошенка. Той заявив, що екс-президент нібито звертався до нього з проханням "домовитися з путіним" про продаж ділянки нафтопроводу "Самара-Західний напрямок" компанією "Транснефть", а також організував схему, за якої вугілля з ОРДЛО реалізовувалося в Україні.