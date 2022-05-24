путін залишився без підтримки колишнього союзника: "Ми обидва вбивці, але..."

Філіпінський політик закінчується президентською кар’єрою 30 червня

Один з політиків, що раніше підтримують дії путіну, філіппінський лідер Родріго Дутерте заявив, що вважає російського президента вбивцею. Від нього прозвучала гостра критика через війну в Україні, на якій гине велика кількість мирних громадян.

Про це повідомляє DW, повідомляє "Телеграф".

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"Багато хто каже, що ми з путіним обидва вбивці. Я справді вбиваю, — підкреслив Дутерте. — Але я вбиваю злочинців, а не дітей та літніх людей. Ми у двох різних світах".

Також він додав, що росія веде повноцінну війну проти суверенної української нації, намагаючись прикритись "спецоперацією".

З такою заявою президент Філіппін, термін повноважень якого спливає вже 30 червня, виступив під час щотижневого засідання Кабінету міністрів країни. Підкреслимо, що раніше від Родріго Дутерте не раз звучали хвалебні промови та відгуки у бік путіна, а його самого він називав другом та своїм кумиром.

Самого Дутерте називають вбивцею за його жорстку (і подекуди жорстоку) політику щодо боротьби з наркоторгівлею на Філіппінах. З його подачі була наркоторговцям оголошена справжня війна, результатом якої стали тисячі загиблих людей, які так і не дочекалися законного суду. Цікаво, що Родріго Дутерте навіть обіцяв убити свого сина, якщо той виявиться пов’язаним із наркотиками.

Нагадаємо, раніше ми писали, як, на думку британської розвідки, путін залишить посаду президента Росії і чи це буде "природний" відхід.

Також "Телеграф" розповідав про невдалий замах на російського диктатора, який відбувся невдовзі після початку повномасштабного вторгнення в Україну.