На Заході заїкнулися про припинення Україною вогню: у Зеленського відповіли

Боротьба за цілісність держави продовжиться

Представники деяких західних країн уже починають "втомлюватися" від російсько-української війни. У тому числі пропонують Україні скласти зброю і припинити оборонятися від окупаційної армії рф. За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, саме про це вже подейкують у кулуарах Світового економічного форуму у Давосі, де напередодні виступав Володимир Зеленський.

Про це повідомив радник глави офісу президента Михайло Подоляк в особистому Twitter.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Як стверджує чиновник, припинення вогню для західних партнерів може означати можливість домовитися з Москвою і повернутись до звичного бізнесу з російської федерації.

"Це новий вірус сліпоти? — риторично цікавиться Подоляк. — Україна не торгує суверенітетом, щоб хтось міг наповнити свій гаманець".

Також він підкреслив, що закінчити війну якнайшвидше буде можна завдяки трьом речам. Озброєнню та грошовій допомозі — для України, ембарго (очевидно, і газовому, і нафтовому) проти росії.

Нагадаємо, що про ембарго також говорив і український президент Володимир Зеленський, виступаючи онлайн перед політиками, що зібралися в Давосі. Усього він назвав чотири основні удари, які слід завдати Росії для повного її ослаблення у війні з Україною.