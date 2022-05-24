Росіяни знайшли спосіб виманювати розвіддані в українських дітей: СБУ розкрила схему

Дітей використовували у війні проти України без їхнього відома

Службі безпеки України вдалося розкрити серйозну схему "зливу" інформації про розташування стратегічно важливих об’єктів ворогові. Для цього було створено спеціальний додаток для смартфона, яким насамперед користувалися українські діти. Вони надсилали фото з геолокацією за отримання віртуальних призів.

Більше подробиць розповіли у пресслужбі СБУ, передає "Телеграф".

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За допомогою вельми популярного в Україні програми окупанти отримували фотографії місцевості, автомобільних доріг, а також, що найважливіше, місце розташування військових об’єктів та різної критичної інфраструктури. Це все "ховали" за пошуком віртуальних коробок із призами, котрі розташовувалися поблизу з вже згаданими об’єктами.

"Доступ до адміністрування цієї програми має підконтрольна спецслужбам Росії IT-компанія, яка зареєстрована в одній з європейських країн і займається поширенням інтерактивних платформ", – зазначив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Схему вдалося розкрити після того, як правоохоронці затримали двох підлітків, котрі фотографували блокпости, дороги, а також елеватори із зерном. Звичайно, вони навіть не підозрювали, що зливали інформацію ворогові, допомагаючи коригувати вогонь.

Робота з знаходження подібних додатків та іншого протистояння ворогові в електронній системі з боку СБУ продовжується.

Раніше ми розповідали, що Службі безпеки України вдалося запобігти планам російських загарбників щодо ймовірного краху чергового пасажирського літака на сході країни. За легендою окупантів, винним у збитті авіасудна мали "виступити" українські захисники.