Шольц сказав, що треба змусити зробити путіна

Політик упевнений, що путіну не перемогти

Об’єднатися та довести диктатору володимиру путіну, що йому не вдасться нав’язати Україні мир на власних умовах — саме такі завдання перед світовою спільнотою окреслив канцлер ФРН Олаф Шольц. На його думку, російському президентові вже не світить перемога у війні, але протистояння поки що продовжиться.

Докладніше про виступ німецького політика на Економічній формі в Давосі розповідає швейцарський Blick.

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Відповідь на всі запитання Олаф пропонує шукати у міжнародній співпраці. Вона ж допомагає й Україні, яка незламно протистоїть російським окупантам уже три місяці. Крім цього, проти путіна зараз грає розширення НАТО на півночі Європи — вступ до Альянсу Швеції та Фінляндії.

За словами канцлера, європейську безпеку зможе гарантувати лише перемога української держави. Жодного "продиктованого" Москвою миру цивілізоване суспільство не прийме.

"Ми маємо змусити путіна зрозуміти, що нав’язування миру не буде, Україна його не прийме — і ми теж", — наголосив німецький політик.

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Також під час свого виступу Олаф Шольц наголосив на необхідності позбутися енергетичної залежності від росії. Крім політичного підґрунтя тут є і важливий екологічний фактор.

"Так, ми переживаємо поворотний момент в історії. Але ми не під владою цих потрясінь", — так завершив своє звернення канцлер до глядачів форуму.

Додамо, що днями від Шольца прозвучало запевнення, що Україна обов’язково отримає від Німеччини запрошене важке озброєння. При цьому ЗМІ пишуть, ніби серед країн НАТО є негласна домовленість щодо невтручання у війну з рф.