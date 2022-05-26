Влада України має наважитися: Зеркаль розповіла, як зробити Угорщину більш поступливою

У Києві знайдуться "аргументи", які доведуть угорцям важливість підтримки санкцій

Нафтове ембарго проти росії, найяскравішим противником якого є Угорщина, все ж таки може бути втілено в життя. Для цього українській владі слід зупинити роботу нафтопроводу "Дружба", яким російська нафта надходить на угорську територію.

Такий варіант розвитку подій було озвучено радником міністра енергетики Оленою Зеркаль на Київському безпековому форумі.

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За словами Зеркаль, у якийсь момент на території України "Дружба" розгалужується. Після цього частина нафти відправляється трубами до Венргії, частина — через Польщу до інших країн Європи. Якщо з угорською ниткою нафтопроводу "щось станеться", то наші західні сусіди можуть інакше поглянути на можливість запровадження нафтового ембарго.

Карта проводів для нафтопродуктів з Росії в Європу

При цьому радник голови Мінекономіки наголошує: це лише її думка, і говорити про ухвалення такого рішення на рівні представників найвищої влади поки що зарано.

"Але, знову-таки, це в руках уряду і президента — вирішувати політичні питання, чи справді ми хочемо говорити з Орбаном тією мовою, яку він розуміє і яку він нав’язує ЄС, чи ми ще не готові до цього", — наголосила чиновниця. .

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Угорщина своєю "особливою позицією" щодо рф створює проблеми Європі: є порада для України Директор Інституту світової політики, політичний експерт, автор книги "Гібридна війна" Євген Магда спеціально для "Телеграфу": важливо не радикалізувати ситуацію, а знайти конструктивний підхід

Цікаво, що зі схожою пропозицією про перекриття "Дружби" виступав раніше і п’ятий президент України Петро Порошенко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що на території Угорщини було введено надзвичайний стан через війну в Україні та санкції, які Захід ввів проти рф. Через останні, за словами прем’єра Віктора Орбана, страждають і прості угорці, адже нафтопродукти подорожчали в рази.

Також слід зазначити, що Угорщина ще з двома країнами Європи пропонує Україні якнайшвидше піти на світову з росією.