"Слуга народу" вимагає від СБУ зайнятися відомим журналістом: що спричинило

Позицію депутатки вже розкритикували

Редактора "Цензор.Нет" Юрія Бутусова, який перебуває на Донбасі разом із українськими військовими, хочуть змусити "замовкнути" у Facebook за допомогою СБУ. З такою пропозицією виступила народний депутат від "Слуги народу" Мар’яна Безугла.

Подробиці розповість "Телеграф", посилаючись на публікацію політика.

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За словами Безуглої, повідомлення Бутусова, які той публікує на особистій сторінці в соцмережі, "розхитують" нинішню ситуацію в країні, а також "підігрують росії". Вона переконана, що коли співробітники Служби безпеки України "нічого не зроблять" щодо журналіста, то цій держструктурі не допоможе жодна реформа.

Головне обурення Мар’яни Безуглої полягає в тому, що Бутусов нібито "безкарно викладає тонни інформації", що стосується ЗСУ, їхніх позицій та боїв із російською армією.

Публікація Безуглой у Facebook

Варто зазначити, що позиція політика підтверджується і вкидами з боку російських "військових кореспондентів", які особисто дякують Бутусову за "коригування" вогню.

Цікаво, що у коментарі до депутатки прийшло чимало українців, які порекомендували СБУ зайнятися саме нею, а не Бутусовим. Здебільшого люди обурені тим, що на свободу слова намагається натиснути людина, яка пропонувала дозволити офіцерам ЗСУ розстрілювати солдатів за непокору. Незважаючи на те, що відповідний законопроект був відкликаний, неприємний "післясмак" у багатьох в суспільстві залишився.

Зазначимо, що Бутусов уже не перший тиждень перебуває у найгарячіших точках фронту. Він пише оперативні репортажі з передової та передає важливу інформацію суспільству. Саме від нього першого вдалося дізнатися, що "траса життя" між Луганською та Донецькою областями (Лисичанськ-Бахмут) регулярно обстрілюється.

Також журналіст розповідав, що російські війська частково вийшли на цю дорогу, а тепер намагаються зайняти її, влаштовуючи жорсткий пресинг українським захисникам. Пізніше голова Луганської ОВА заявив, що ситуація справді непроста, проте про перекриття траси поки не йдеться.