путін поставив перед армією в Україні конкретне завдання — генерал

Ворог намагається загрожувати якомога більшій кількості українців

Головним завданням російських військових в Україні зараз є виконання "програмних вимог" диктатора володимира путіна. У них, насамперед, входить захоплення Луганщини та Донеччини в адмінкордонах областей, а також нових територій.

Докладніше "Телеграфу" розповів генерал ЗСУ, колишній керівник розвідки України Микола Муженко.

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За його словами, Донбас став особливим пріоритетом не так давно попри давні заяви путіна. Конкретною метою ці дві області були окреслені під час нещодавнього засідання Ради національної безпеки та оборони росії.

"Глава російського Міноборони шойгу пообіцяв, що найближчим часом буде захоплено Сєвєродонецьк, що ознаменує собою окупацію всієї Луганської області. І там ще сильніше навалятися і на Донецьку область, де росіяни і так просунулися на низці напрямків", — каже Маломуж.

Також він вважає, що посилиться тиск на Херсонську область, щоб остаточно встановити свій військовий контроль над цією територією. Плюс іде чимало важливих боїв на Харківщині, де найгарячішим досі залишається Ізюмський напрямок. Генерал не виключає, що зараз у бою з боку росіян задіяні останні активні бойові резерви.

Така активність може бути пов’язана з бажанням позначити всю територію, яку росії хотілося б контролювати, перш ніж нормально сідати за стіл переговорів. Кремль, говорить Микола Маломуж, хоче мати перевагу у вигляді територій, за допомогою яких можна "торгуватися" при укладанні будь-яких мирних договорів у майбутньому.

"Саме тому агресор намагатиметься захопити якнайбільше українських територій. При цьому створюючи загрози більш масштабного наступу по інших операційних зонах. У районі тієї ж Одеси, гіпотетичні другі хвилі на Харківську, Сумську, Чернігівську, Київську області. Створюючи подібні ризики — вимагати миру на своїх умовах", — пояснив генерал.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що світові експерти підтвердили – однією з цілей росіян в Україні є геноцид нашого народу. При ухваленні рішення вчені керувалися переліком причин.

"Телеграф" також розповідав про позицію відомого історика, який упевнений, що кожен адекватний житель планети має бути зацікавлений у програші путіна.