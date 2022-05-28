Ветеран армії США назвав три головні проблеми росіян на війні в Україні

Наразі росія трохи змінила свою тактику в Україні

Росіяни повністю провалили спробу взяти Київ і окупувати північні області через проблеми з логістикою та неузгодженим командуванням. Також важливим фактором стала переоцінка власних сил, порівняно з українськими захисниками. Такої думки дотримується американський ветеран підполковник у відставці Перрі Блекберн.

Своє бачення ситуації військовослужбовець пояснив у розмові із журналістом "Телеграфа".

Чому росії не виграти війну проти України?

На думку Блекберна, тотальною помилкою російської армії було розпочати наступ відразу з багатьох флангів. Ветеран пояснює — вони були переконані у "легкій прогулянці" Україною, а також у радісних зустрічах місцевими жителями. Тому початковий план із захоплення української столиці та закріплення у північних областях став провальним.

"Якщо взяти три основні причини — проблеми з логістикою, проблеми з командуванням та недооцінка українців, — говорить підполковник, називаючи останнє "фатальною помилкою". — Опір українських захисників був набагато сильніший, ніж вони на те очікували".

Зараз же, наголошує Перрі Блекберн, російське командування переглянуло свої погляди на війну в Україні. Тепер противник більше збирає сили, а потім веде наступ повільно, часом "продавлюючи" майже "в лобову". Російські війська, вважає американець, не мають армійської гнучкості, все ще провалюють логістичне сполучення, тому швидкий наступ їм не світить. За словами Блекберна, українцям варто скористатися можливістю та бити по слабкостях супротивника.

Детальніше про розмову з американським військовим можна прочитати в нашому інтерв’ю: "Путін припустився фатальної помилки під Києвом, але ще може "зберегти обличчя", — ветеран спецназу США"

Також ми писали про те, яке конкретне завдання перед своєю армією поставив диктатор путін щодо війни в Україні.