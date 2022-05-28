Зброя від Заходу йде: Резніков розповів про перелом у ситуації з боєприпасами

Україну озброює весь цивілізований світ

Парк озброєння українських військовослужбовців збільшується з кожним днем завдяки постачанню від іноземних партнерів. За словами голови Міноборони України Олексія Резнікова, ЗСУ вже мають запас боєприпасів НАТОвського зразка більше, ніж було "залишку" з часів СРСР. І наші запаси лише поповнюватимуться.

Заяву міністра цитує пресслужба Міноборони України, повідомляє "Телеграф".

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Рєзніков наголошує, що Україна вже отримала більше зброї, ніж можуть за пів року надати всі заводи, що випускають зброю радянського зразка, у дружніх країнах. Проте росія є серйозним противником, тому запити для ЗСУ поки що не зменшуватимуться.

"Втім, удар тримає не зброя, а люди, — наголошує чиновник. — Українська армія продемонструвала масовий героїзм разом із високим професіоналізмом, а весь народ — видатну стійкість".

Також Резніков нагадав, що українські бійці вже успішно застосовують три нові артилерійські установки 155-міліметрового калібру. Це і гаубиці М777, і гаубиці FH70, а також французьке постачання — САУ "Цезар". Міністр наголошує, що ще у березні подібне було нереально уявити, але командна робота дає свої плоди.

Додамо, що ще кілька країн постачають Києву САУ М109, протикорабельні комплекси Harpoon та різні безпілотники. Ведуться переговори й про інше озброєння.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що постачання важкої зброї для України нарешті офіційно підтримали і в Німеччині. За словами канцлера Олафа Шольца, росія веде нелюдську війну, тому її варто зупинити.

Продовжує підтримувати нашу країну та наполягати на розширенні кількості військової допомоги і британський прем’єр Борис Джонсон. Він уже вдруге публічно охарактеризував путіна як політичного крокодила.