"США пропонували евакуювати людей за рік до вторгнення": Зеленський пояснив дії України

Зайва паніка могла спровокувати проблеми у фінансовій системі

Українська влада чула попередження про ймовірність повномасштабного вторгнення росії задовго до 24 лютого. Так, представники США почали пропонувати евакуацію та підготовку до протистояння за рік до. Втім, Україна мала свої мотиви відмовитися від такої пропозиції.

Про це стало відомо з інтерв’ю президента Володимира Зеленського для нідерландського телеканалу NOS.

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На думку українського лідера, США запропонували "бити на сполох" ще за рік до початку повноцінної війни України та Росії. Проте у Києві обрали іншу тактику — для збереження фінансової стабільності країни.

"Я з цією [пропозицією США — ред.] не згоден, тому що не варто створювати зайву паніку. Це вплинуло б на нашу фінансову ситуацію, бюджет та економіку. Зараз ми це дуже добре розуміємо", — каже Зеленський.

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Він пояснює: після початку війни, процесів евакуації та виїзду біженців за кордон українська скарбниця почала відчувати гострий дефіцит уже в березні. За його даними, зараз Україні не вистачає щонайменше 5 мільярдів (ймовірно, гривень, проте валюта не уточнюється — ред.).

"Якби ми почали це роком раніше, у нас більше не було б економіки, — пояснює Зеленський. — Ми зрозуміли, що вартість нашої валюти впаде, почнеться відтік грошей у людей і компаніях".

При цьому президент наголошує: українська армія та влада були готові до ймовірних викликів з боку росії, тому говорити про те, що країну повністю "застали зненацька" не можна.

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Нагадаємо, що про ймовірну підготовку путіним вторгнення в Україну заявляли багато міжнародних аналітиків і політиків. Звучали попередження і з боку НАТО. Проте Володимир Зеленський буквально за кілька днів до повноцінної війни невдоволено висловлювався щодо "прогнозування" із боку Заходу.

Тим часом, як писав "Телеграф", Україну вже залишило кілька мільйонів людей. Більш конкретну кількість озвучила демограф Елла Лібанова.