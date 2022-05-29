росія два тижні умовляла Захід: у МВС розповіли, чого хотів путін

Більшість європейських політиків більше не вірять Кремлю

Спроба демаршу росії щодо постачання зброї Україні країнами Заходу майже вдалася. Політики та дипломати країни-агресора останні два тижні намагалися переконати Європу не лише скасувати санкції, а й зупинити передачу важливого озброєння. При цьому, за словами радника голови МВС Віктора Андрусіва, всі ці наміри Москви швидко зійшли нанівець.

Причини цього чиновник пояснив у своєму Telegram-каналі, передає "Телеграф".

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Андрусів наголошує, що росіяни мали хитрий план — підсунути європейцям власний варіант подальшого розвитку подій. Він включав відмову Заходу від постачання Україні ракет, вихід російської армії на адмінкордони Луганщини та Донеччини, а потім уже початок переговорів. При цьому росія мала "прихильно" дозволити відкрити порти — щоб вивезти зерно, і запропонувати нові, вигідніші умови щодо постачання енергетичних носіїв.

"З огляду на деякий маленький успіх минулого тижня на фронті – ці заяви звучали дуже привабливо, – пояснює Андрусів. – Плюс заступник лаврова сказав, що росія вже готова розблокувати порти та зробити гуманітарні коридори для зерна".

Проте, за словами чиновника, російську дипломатію здебільшого відправили за відомим курсом — російського військового корабля. Все тому, що більшість країн переконані: путін є недоговороспроможним.

"Фактично, напавши на Україну без будь-якої причини, путін показав, що може перекреслити будь-які домовленості та договори, — каже Віктор Андрусів. — Немає відповіді на запитання: де гарантії, що Кремль щось виконає".

Зараз головне завдання Заходу зробити так, щоб путін отримав військову поразку в Україні. Виключно після знищення армії рф на фронті можна буде розпочинати детальні розмови про будь-які мирні формати, вважає Андрусів.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що попри різні складнощі Україна активно отримує озброєння від союзників із США та Європи. При цьому в нас уже більше натовської зброї, ніж ми могли б зробити радянської.

Також ми писали про затягування з поставками танків від Німеччини, хоча німецькі політики заперечують будь-які подібні проблеми.