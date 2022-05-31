путін назвав термін, за який військові рф повинні захопити весь Донбас - ЗМІ

Рахунок пішов на тижні

Військове керівництво країни-агресора росії наказало своїм військовим провести захоплення підконтрольних законній владі районів Луганської та Донецької області у визначені терміни.

Повне захоплення Луганської області наказали провести до 1 червня, у той час як крайній термін окупації Донецької області — 1 липня. Про це повідомляє "24 канал" із посиланням на свої джерела у спеціальних службах.

Варто зазначити, що за останніми даними рф контролює вже мінімум 96% Луганської області, через що щодо цього регіону такі терміни виглядають правдивими.

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Напередодні окупанти зайшли до останнього великого міста області, підконтрольного уряду, — Сєвєродонецька.

Кадировці викладали відео із центру міста, зафіксовано вже й перші жертви серед мирного населення.

З Донецькою областю все складніше, але й, згідно з озвученими термінами, росіяни мають ще місяць.

Для розуміння ситуації ми виділили підконтрольні уряду ділянки адмінкордонів в озвучених областях на карті бойових дій:

Як повідомляв "Телеграф", останнім часом на Донбасі справді почастішали бойові дії, це найгарячіша ділянка фронту.

У Пентагоні прозвучала заява, що Битва за Донбас — вирішальна і найближчим часом визначить результат війни.