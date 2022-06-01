Втрати на фронті, ізоляція рф та замах на Зеленського: сім головних заяв президента України

Україна поверне кожне своє місто

Україна бореться проти російської федерації вже понад три місяці, і за цей час усьому світу вдалося довести — у Кремлі розуміють лише силу. Кожна перемога дається нашій армії непосильною працею та значними втратами, проте здавати міста ніхто не збирається. Про це та багато іншого український лідер Володимир Зеленський говорив із журналістом американського телеканалу Newsmax під час інтерв’ю.

"Телеграф" зібрав докупи головні тези президента і пропонує читачами з ними ознайомитися. Їх небагато — всього сім.

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Про путін і санкції

На думку президента України, диктатору путіну не світить перемога над Україною. Тому світовим політикам варто нарешті перестати виправдовувати чи захищати кремлівського лідера. Все, що чекає на росію далі — це посилення санкцій, хоча навіть із цим зараз спостерігаються окремі проблеми.

"Зараз він [путін — ред.] майже ізольований. Світ завжди дає йому шанс, тому що санкції не вводяться повністю. Є "прогалини" серед деяких лідерів, які говорять, що російському лідеру треба запропонувати вихід [із ситуації]".

Про Україну та захист Європи

Зеленський називає Україну справжнім оборонним периметром для решти цивілізованого світу, насамперед — для європейських країн.

"Ми — сильний захисний периметр. Це не щось звичайне. Це не щось природне. Це фізичний бар’єр, який складається з наших людей. Ми повинні зрозуміти, хто є темною силою: це росія. І росія точно не збирається зупинятися в Україні. А інші країни, колишні республіки СРСР і члени ЄС, або деякі з них уже є країнами-членами НАТО, вони вже під загрозою".

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Про можливості переговорів із росією

Український президент наголошує — територіальних поступок Кремль від України не отримає. Він визнає, що з частиною регіонів може вийти затримка, проте всі ці тонкощі та складності мають обговорюватися за столом переговорів, а не в бою.

"Ми не готові поступитися жодною з наших територій, тому що наші території — це наші території: це наша незалежність, наш суверенітет, ось у чому питання. Якщо йдеться про ультиматуми і "ви повинні поступитися третиною своєї території, ми залишимо вас у спокій і залишимо живими" — це не те, про що ми можемо домовитися. Переговори можуть бути, але має бути сенс, має бути готовність з боку росії вести ці переговори, приймати будь-які ультиматуми".

Про втрати України у війні

Без втрат не обходиться жодна війна і російсько-українська — не виняток.

"Ситуація дуже важка, ми втрачаємо 60-100 солдатів на день убитими та близько 500 людей пораненими в бою. Так ми тримаємо свої оборонні рубежі. Найскладніша ситуація на сході України та півдні Донецька та Луганська".

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Про ймовірність світового голоду

За словами Зеленського, російська агресія блокує в українських портах близько 22,5 млн. тонн зерна. Це може призвести до світової кризи і навіть великого голоду в окремих країнах, особливо малозабезпечених.

"Щоб розблокувати цю територію з виходом до моря, з виходом у воду, з виходом до наших людей, нам потрібно воювати і мати зброю з дальністю поразки до 120-140 кілометрів. Саме тому ми запросили у Європейського Союзу, європейських країн, президента США цю зброю. Ми не можемо вивести кораблі з наших портів, щоб вони перевозили зерно, ячмінь, насіння соняшнику та багато іншого. Наразі у нас є дефіцит у 40 країнах, які зіштовхнуться зі значними проблемами. Йдеться про мільйони та мільйони людей, яким загрожує голод. І росія нікому не дозволяє зайти в Чорне море. Ми не бачимо жодних експортерів, жодних кораблів однієї країни, які могли б підійти і забрати у нас зерно. Питання не в грошах. Ми готові віддати зерно, а потім отримати гроші. Ми хочемо, щоб у світі не було кризи, а росія все це блокує".

Про можливість нападу України на Росію

Зеленський стверджує: зброя від західних партнерів для атаки на територію рф не використовуватиметься ВСУ.

"Нас не цікавить, що відбувається в росії. Нас цікавить лише наша власна територія в Україні".

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Про замах на своє життя

Зеленський стверджує, що на початку війни його попереджали про можливі диверсії та спроби вбивства. Як відомо, він навіть прощався з президентом Польщі напередодні нападу рф, говорячи про можливість більше не побачитися.

"Спроба убити лідера тієї чи іншої країни — це, я б сказав, слабкість. Якщо ти не можеш говорити, то це слабкість. Слабкість у тому, щоб розпочати війну, і вони вже продемонстрували цю слабкість. Якщо ви не можете окупувати цю країну, це слабкість. І одночасно, якщо ви хочете, щоб щось трапилося з сім’єю лідера іншої країни, то це політична нездатність щось зробити. Всі розуміють, що я тут. Ви можете кидати бомби в це місце. Але чого ви досягнете?"