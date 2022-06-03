Білоруси активізували збір військової техніки: що відбувається поруч із кордоном України (мапа)

Білоруськими дорогами їдуть навіть командно-штабні машини

Білорусь дедалі більше нагнітає обстановку у регіоні на тлі російського вторгнення в Україну. Після заяв про початок мінування ділянок на білорусько-українському кордоні з'явилася також інформація про активне перекидання важкої техніки на територію, небезпечно близьку до північних областей України.

Більше подробиць повідомили у Telegram-каналі "Беларускі Гаюн", що займається моніторингом військової активності РБ, передає "Телеграф".

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Техніку збирають у різних регіонах Білорусі та вдень та вночі. Так, неподалік прикордонного переходу "Три сестри" (кордон України, РБ та Росії) у сторони Гомеля був помічений ешелон важкої техніки. До того ж вантажні літаки регулярно літають із самого Гомеля до Мінська та назад. Інформації про вантажі на борту, на жаль, немає.

Також спостерігається активність у Мозирі та області – зафіксовані пересування військових вантажівок типу "Урал" без розпізнавальних знаків, перельоти гелікоптерів тощо.

Військова активність у Білорусі

Продовжують передислокацію і у Брестській області. Так, військова частина №38 бере участь у нинішніх навчаннях – озброєні бійці їздять на полігоні, де проходять тренування. У районі агромістечка Дівін (цей же регіон) було помічено ще одну колону техніки, яка виїхала у бік України. Люди точно розпізнали МАЗи та кілька БТРів.

Додамо, що за вчора ще один ешелон техніки вирушив із Гродного до Бобруйска. Потім його розділили і одна з частин рушила до Бреста.

В аеропортах Барановичі та Мачуліщі часто чується гул військових літаків та гелікоптерів, була помічена авіація марок Іл-76, Мі-8, а також різні винищувачі Повітряних Сил Білорусі.

Нагадаємо, що буквально днями невизнаний лідер РБ Олександр Лукашенко створив оперативне командування, яке займалося б українським напрямком. У цьому багато хто помітив тривожний знак.

Також зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по території України з боку Білорусі.