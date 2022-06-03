Шостому пакету санкцій від ЄС бути: росія отримала нову партію обмежень

Московським політикам намагаються зв’язати руки в економічному плані

У п’ятницю, 3 червня, на сотий день повномасштабної війни рф проти України, Європейський Союз остаточно підтримав новий, уже шостий санкційний пакет. Під заборону частково потрапив імпорт російської нафти, також обмежені окремі банки та робота деяких пропагандистських медіа.

Про це повідомили на офіційному сайті Євросоюзу, повідомляє "Телеграф".

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За словами Верховного представника ЄС Жозепа Борреля, чергові санкції проти росії запроваджуються для того, щоб обмежити її можливості фінансувати кровопролитну війну проти українського народу. Загальний перелік обмежень у шостому пакеті вельми значний.

Нафтове ембарго. Незважаючи на опір окремих країн, заборона на імпорт, купівлю або передачу нафти (непротепродуктів) з росії таки була погоджена. Поступово Євросоюз відмовитиметься від споживання енергоносіїв, запропонованих Кремлем. Цей період має тривати 6-8 місяців, перш ніж буде повністю завершено. Повідомляється, що частково імпорт буде дозволено трубопроводом окремим європейським країнам — які дуже залежать від цього і поки що не мають кращих альтернатив.

Незважаючи на опір окремих країн, заборона на імпорт, купівлю або передачу нафти (непротепродуктів) з росії таки була погоджена. Поступово Євросоюз відмовитиметься від споживання енергоносіїв, запропонованих Кремлем. Цей період має тривати 6-8 місяців, перш ніж буде повністю завершено. Повідомляється, що частково імпорт буде дозволено трубопроводом окремим європейським країнам — які дуже залежать від цього і поки що не мають кращих альтернатив. Відключення від SWIFT. Світова платіжна система перестає обслуговувати ще кілька російських банків. Окрім "Московського кредитного", а також "Россільгоспбанку" під дію санкцій потрапив також "Сбербанк". Ця фінустанова вважається найбільшою в росії. Також обмеження торкнулися і "Білоруського банку розвитку та реконструкції".

Світова платіжна система перестає обслуговувати ще кілька російських банків. Окрім "Московського кредитного", а також "Россільгоспбанку" під дію санкцій потрапив також "Сбербанк". Ця фінустанова вважається найбільшою в росії. Також обмеження торкнулися і "Білоруського банку розвитку та реконструкції". Стоп, пропаганда! Євросоюз відмовляється від трансляції одразу трьох російських телеканалів. Тепер "Росія 24", "Росія РТР" та "Міжнародний ТВ Центр" більше не зможуть розповсюджувати свої новини ще й на європейських глядачів.

Євросоюз відмовляється від трансляції одразу трьох російських телеканалів. Тепер "Росія 24", "Росія РТР" та "Міжнародний ТВ Центр" більше не зможуть розповсюджувати свої новини ще й на європейських глядачів. Експорт. Накладається заборона на транспортування до рф 80 видів хімікатів, які можуть використовуватися при виготовленні хімзброї.

Також росіяни більше не зможуть отримувати повноцінних європейських консалтингових, бухгалтерських або піар-послуг. Скоротиться можливість використання хмарних послуг.

Додатково буде оголошено список осіб, яких шостий пакет санкцій торкнеться особисто.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, хто з наближених до путіна політиків потрапив під дію нових обмежень від США.

Також ми публікували думку політолога Євгена Магди про те, чому ЄС варто почати узгоджувати сьомий пакет санкцій вже зараз.