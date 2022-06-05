Дайте довідку: Україна звернулася до Угорщини з незвичайним проханням після критики Зеленського

Українці обурені нахабством та безцеремонністю європейського політика

Скандал зі спікером угорського парламенту Ласло Кевера набирає нових обертів. У неділю, 5 червня, на його гучну заяву про ймовірні "особисті психологічні проблеми" у президента Володимира Зеленського, який критикує Захід, відреагували в українському МЗС.

Свою незвичайну пропозицію озвучив речник міністерства Олег Ніколенко на особистій сторінці у Facebook. Як передає "Телеграф", дипломат запропонував показати довідку про психологічний стан здоров’я самому Кеверу.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

На думку Ніколенка, надалі всі слова угорського спікера можна оцінювати лише виходячи з лікарського висновку, який буде зафіксовано у медичному документі. Дипломат наголосив, що "МЗС України чекає", коли ж пан Кевер допоможе показати подібну довідку.

"А якщо брати ширше, то, на превеликий жаль, угорські політики наполегливо продовжують поливати брудом Україну і обіляти злочини росії", — також додав представник українського міністерства.

Позиція українського МЗС чітко викладена Олегом Ніколенком

За його словами, такі вчинки угорців майже не дивують українців. Також він звинуватив тамтешніх політиків в історичній орієнтації саме на Росію — "бік зла".

Варто зазначити, що подібні скандальні висловлювання вже не вперше звучать від Угорщини під час повномасштабної війни між росією та Україною. Як писав "Телеграф", один із соратників місцевого прем’єр-міністра навіть називав Україну схожою на Третій рейх.

Водночас саме угорці найбільш люто відстоюють можливість і надалі користуватися російськими енергоносіями, блокуючи антиросійські санкції усілякими способами.