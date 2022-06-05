Рус

Дайте довідку: Україна звернулася до Угорщини з незвичайним проханням після критики Зеленського

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1497
Кеверу не дуже до душі гострі заяви Зеленського Новина оновлена 05 червня 2022, 15:04
Кеверу не дуже до душі гострі заяви Зеленського

Українці обурені нахабством та безцеремонністю європейського політика

Скандал зі спікером угорського парламенту Ласло Кевера набирає нових обертів. У неділю, 5 червня, на його гучну заяву про ймовірні "особисті психологічні проблеми" у президента Володимира Зеленського, який критикує Захід, відреагували в українському МЗС.

Свою незвичайну пропозицію озвучив речник міністерства Олег Ніколенко на особистій сторінці у Facebook. Як передає "Телеграф", дипломат запропонував показати довідку про психологічний стан здоров’я самому Кеверу.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

На думку Ніколенка, надалі всі слова угорського спікера можна оцінювати лише виходячи з лікарського висновку, який буде зафіксовано у медичному документі. Дипломат наголосив, що "МЗС України чекає", коли ж пан Кевер допоможе показати подібну довідку.

"А якщо брати ширше, то, на превеликий жаль, угорські політики наполегливо продовжують поливати брудом Україну і обіляти злочини росії", — також додав представник українського міністерства.

Позиція українського МЗС чітко викладена Олегом Ніколенком
Позиція українського МЗС чітко викладена Олегом Ніколенком

За його словами, такі вчинки угорців майже не дивують українців. Також він звинуватив тамтешніх політиків в історичній орієнтації саме на Росію — "бік зла".

Варто зазначити, що подібні скандальні висловлювання вже не вперше звучать від Угорщини під час повномасштабної війни між росією та Україною. Як писав "Телеграф", один із соратників місцевого прем’єр-міністра навіть називав Україну схожою на Третій рейх.

Водночас саме угорці найбільш люто відстоюють можливість і надалі користуватися російськими енергоносіями, блокуючи антиросійські санкції усілякими способами.

Теги:
#Україна #Росія #Угорщина #Війна #Критика #Володимир Зеленський #Олег Ніколенко