"Де ви були вісім років?" Овсяннікова заявила, що вона українка і змінить прізвище, мережа обурюється

Росіянка встигла "перевзутися" і заявити про колективну відповідальність Росії за війну

Екс-співробітниця одного з пропагандистських російських каналів Марина Овсяннікова, відома завдяки своєму антивоєнному плакату в прямому ефірі, видала заяву про те, що є українкою. Більше того, вона планує змінити своє прізвище на "рідне", а також більше не вважає винним у війні лише диктатора володимира путіна.

Про це вона написала на своїй Facebook сторінці у вівторок, 7 червня. Овсяннікова спробувала детально відповісти на найпопулярніші питання від українців, які звучать на її адресу.

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За словами журналістки, яка нині працює в німецькому виданні WELT, її не варто називати "хорошою росіянкою". Вона говорить про себе як уроджену українку (народилася в Одесі — ред.), а також відмовляється від путінських наративів про "братні народи".

"На знак підтримки України маю намір змінити прізвище Овсяннікова, на своє рідне прізвище Ткачук", — написала Марина у своїх соцмережах.

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Також вона розповіла, що її виїзд за кордон після виплати штрафу за вчинок в ефірі телеканалу став можливим завдяки втручанню американських політиків, а також двох президентів – Володимира Зеленського та Емманюеля Макрона.

Додатково Овсяннікова спробувала виправдати свою роботу на пропагандистський телеканал. Сказала, що нібито займалася винятково міжнародними трансляціями, а всю роботу щодо війни в Україні нібито робили її колеги.

"Всі новини на Першому каналі йшли у прямому ефірі. Після мого протесту вони йдуть із невеликою затримкою", — стверджує журналістка.

Також вона спростовує той момент, що може співпрацювати з ФСБ рф чи вимагає зняття санкцій із Москви. При цьому ще в березні вона виступала в іноземних ЗМІ із заявами, що економічні обмеження проти росії є неприпустимими.

Саме тому чимало українців все одно не вірять у щирість заяв Овсяннікової. Є, звісно, і протилежні думки, проте перших значно більше.

Нагадаємо, що користувачі мережі і раніше не вірили у щирість заяв Марини Овсяннікової. Багатьох цікавив той момент, чому політика телеканалу була нормальною для неї усі вісім років, допоки тривала війна на Донбасі.

Проте найбільшу хвилю хейту жінка спіймала після того, як їй вдалося потрапити до України та навіть з’їздити до Києва та Одеси. Люди щедро ділилися своїм обуренням через цей факт.