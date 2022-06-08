лавров видав нові цинічні заяви про "спецоперацію" та вимоги України

У кремлі досі намагаються стверджувати, що ситуація під контролем

Війна проти українців, або "спецоперація", як її називають у росії, йде за планом, і Україна нібито сама "несерйозно" налаштована на налагодження переговорного процесу.

Такою безглуздою заявою відзначився міністр закордонних справ росії сергій лавров у середу, 8 червня. Відео з його спічем опублікували російські паблики у соцмережах.

У класичному стилі російської пропаганди лавров заявив, що проблеми біля кордонів рф назрівали роками, і їх винуватці, — гравці, що знаходяться далеко.

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"Спецоперація розвивається за планом і досягає поставленої мети при мінімізації будь-яких збитків для цивільного населення", — цинічно заявив лавров.

Крім того, у кремлі прокоментували й вимоги президента України Володимира Зеленського щодо виведення російських військових хоча б до кордонів 24 лютого 2022 року для початку переговорів. На думку лаврова, такі умови "несерйозні".

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Крім того, він додав, що Зеленський хоче зустрічі з президентом рф володимиром путіним "заради зустрічі", в українського лідера нібито "сім п’ятниць на тижні", і обговорюватися питання зустрічі президентів не буде до поновлення переговорів.

Як повідомляв "Телеграф", росія регулярно б’є по цивільних об’єктах та мирних людях в Україні, після чого заявляє, нібито там були вигадані "штаби націоналістів".

Так днями чотири ракети рознесли ангари Дарницького вагоноремонтного заводу в Києві, де ремонтували зерновози для експорту зерна, а в ніч на 8 червня ракета частково обрушила супермаркет у Харкові, — у росЗМІ пізніше заявили, ніби там був танкоремонтний завод.