Захід не втомився від війни в Україні, як стверджує рф: експерт назвав три ознаки

Росіянам не вдасться роз’єднати цивілізовану світову спільноту

Багато російських політиків за останні кілька тижнів все частіше почали говорити про втому Заходу від військових дій в Україні. На це нібито впливає і потік біженців до Європи, і постійні санкції, які заважають й самим США та ЄС, і виділення величезних сум фінансової допомоги для Києва. Додатково ще й почали з’являтися якісь мирні плани закінчення війни, які включають поступки з боку України.

Проте, за словами ексдипломата Вадима Трюхана, який нині є добровольцем на фронті, жодної втоми Заходу насправді немає, це лише грамотні вкиди з боку російської федерації. Про це експерт розповів "Телеграфу".

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

По-перше, пояснює Трюхан, що Сполучені Штати надають величезну підтримку Україні. Ще навіть місяць не пройшов з моменту підписання ленд-лізу, а також виділення Києву величезного траншу на суму 40 млрд доларів.

"Це означає, що Адміністрація Байдена прагнутиме переможного для України завершення війни", — переконаний фахівець.

Другим аргументом він називає покращення роботи роботу України і Заходу у форматі "Рамштайн". Третя зустріч Контактної групи з питань оборони запланована вже найближчими днями – на 15 червня. У цьому всі дії союзників тісно координуються представниками Пентагону.

"Оголошені 23 травня рішення про надання Україні Данією протикорабельних ракет "Гарпун" і Чехією ударних гелікоптерів прозвучали як міні-сенсація, — нагадує Вадим Трюхан.— За тиждень до третьої зустрічі наростає обережний оптимізм з приводу наступних оголошень про надання Україні наступних партій озброєння".

Третя причина — це значні шанси України отримати своє заслужене звання кандидата на членство в Євросоюзі. Тим більше, що очільник МЗС Дмитро Кулеба, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук та багато інших високопоставлених українських політиків зараз активно роз’їжджають Європою, заручаючись підтримкою окремих країн та урядів.

"Є реальні шанси на здобуття Україною 24-25 червня статусу країни кандидата на вступ до ЄС, — вважає Трюхан. — А такий статус країнам, від яких "втомилися", не надають".

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Варто зазначити, що багато іноземних держав займаються наданням підтримки України, у тому числі й у військовому плані. При цьому секретар РНБО Олексій Данилов нагадує — ми маємо бути вдячними, адже нам у принципі ніхто нічого не винен.

Також "Телеграф" розповідав, як із західною зброєю пов’язані чергові загрози Україні з боку диктатора путіна.