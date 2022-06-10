Названо дві європейські країни, які проти вступу України до Євросоюзу

Остаточне рішення буде винесено вже наприкінці червня

Проведення саміту країн-учасниць Європейського Союзу 23-24 червня стане переломним моментом для України щодо прагнення набути членства в ЄС. Проте є кілька країн, які активно висловлюються проти надання такої можливості нашій державі — Данія та Нідерланди.

Інформацію повідомило видання Bloomberg, посилаючись на особисті джерела всередині політичного бомонду. Ці люди стверджують, що Україна може набути статусу кандидата до кінця червня, але подолати опір деяких країн все одно доведеться.

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У Данії сумніви щодо України пов’язані з "нестабільністю інститутів", які гарантують верховенство закону, демократію, захист прав людини та різних меншин. Офіційний Копенгаген переконаний, що нашій країні варто укласти кращу законодавчу базу, перш ніж пробувати пробитися до Євросоюзу.

Нинішній стан нашої країни датські політики характеризують як "дуже ранню стадію" готовності отримати та нести зобов’язання, які має кожна країна ЄС.

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Конкретики щодо опору Нідерландів журналісти не повідомили. Проте відомо, що саме ця держава дуже тонко протистоїть запровадженню антиросійських санкцій. Разом із нею блокують активну роботу у цьому напрямку Угорщина, Німеччина та Франція.

Слід додати, що процедура вступу до Євросоюзу (як і швидкість цього процесу) є суто індивідуальною для багатьох держав. Востаннє цей блок розширювався у 2013 році, коли офіційно членом спільноти стала Хорватія. Свою заявку на членство вона отримала ще у 2003 році, і все наступне десятиліття йшло до обраного шляху.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли саме члени Єврокомісії зберуться разом, щоб обговорити питання набуття Україною статусу кандидата на вступ до ЄС. Це станеться напередодні самого саміту, щоб був час з’ясувати будь-які деталі.