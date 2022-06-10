У розвідці розповіли про слабке місце України у війні з росією

На фронті вже ведеться повноцінна війна озброєнь

Українські захисники працюють на оборону кожного з напрямків фронту, однак у росіян є не лише кількісна перевага. За словами заступника голови військової розвідки України Вадима Скибицького, ЗСУ виснажили наявні запаси боєприпасів для артилерії і зараз, переважно, покладаються на постачання зброї з боку західних партнерів.

Про це чиновник заявив у розмові з журналістами The Guardian. Він пояснював правила ведення війни озброєнь і наголосив, що поки що українська армія щодо артилерійського озброєння має слабке місце.

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Скибицький пояснює, що війна озброєнь зможе довести нинішнє протистояння до кінця. Тому дуже багато залежить від допомоги західних країн, які поступово постачають різне озброєння для української армії.

"Україна має одну артилерійську зброю на 10-15 російських, — каже розвідник. — Наші західні партнери віддали нам близько 10% того, що вони мають".

У середньому на день Україні доводиться використовувати проти окупантів 5000-6000 снарядів на день. Тому наявні у ЗСУ запаси практично виснажені.

"Тепер ми використовуємо стандартні снаряди НАТО 155 калібру", — додає Вадіс Скібіцький.

Країни Європи в основному, за його словами, постачають боєприпаси меншого калібру, проте їх стає дедалі менше. Саме тому Заходу слід об’єднатися, щоб мати можливість допомогти Україні протистояти росії пліч-о-пліч.

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Нагадаємо, що актуальну інформацію про події на фронт ми подавали раніше, використовуючи свіжі карти боїв в Україні від Інституту аналізу війни (США).

Також ми розповідали, що відбувається зараз на найгарячій ділянці боїв — Донбасі, і які основні напрямки задіяні найактивніше.