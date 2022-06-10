Колаборанти мріють захопити Запоріжжя та випускати "Запорожець": реакція мережі

Шанувальників Росії все більше і більше тягне назад у СРСР

Представники окупаційної влади, насадженої російськими військовими на тимчасово окупованій частині Запорізької області, поділилися своїми космічними планами на майбутнє. Серед них – "звільнення" Запоріжжя від контролю Збройних Сил України, а також "взяття під контроль" автомобільного виробництва у регіоні.

Як передає пропагандистське видання "ТАСС", у планах колаборантів є відновлення виробництва радянського авто "Запорожець", який зараз переважно годиться лише для поповнення колекцій раритетних машин.

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За словами представника окупаційної "влади" Володимира Рогова, вони сподіваються отримати доступ до Запорізького автомобілебудівного заводу. Саме на його базі і хочуть почати знову випускати оновлених "чебурашок", як у народі часто величали "Запорожці".

Звісно ж, користувачі мережі не змогли пройти повз таку новину. Деякі просто сміються із спроб росії відновити на території України філію Радянського Союзу, а інші кажуть, що загарбники не можуть виготовляти навіть власні авто — через брак сировини, яка недоступна через західні санкції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що через проблеми з доступом запчастин у росії починають відбирати машини-іномарки у поліцейських і пересаджувати їх на авто місцевого виробництва.

Також ми розповідали про випадок, коли окупанти розібрали нову пожежну машину на гвинтики. Імовірно, для того щоб мати комплектуючі під час тотальних санкцій.