Польща та країни Балтії розуміють: Арестович розповів, що буде, якщо рф раптом переможе

Оборонна міць Європи не надто висока

Якщо росії вдасться перемогти український народ, то війна неодмінно "перекинеться" на інші європейські країни. За словами радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича, Європа не зможе цього разу відбутися лише потоком біженців та зростанням цін на пальне, адже диктатор путін хоче крові та відновлення Радянського Союзу.

Про це чиновник заявив під час свіжого ефіру програми "Фейгін LIVE" у ніч проти 12 червня, передає "Телеграф". Арестович упевнений, що справжню загрозу, що зависла над світом, розуміє не так і багато урядів західних країн.

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За словами військового експерта, за кілька сотень років не було такої війни, крім російсько-грузинської, в якій рф змогла б перемогти без українців у лавах своєї армії. У разі перемоги путіна в Україні відбудеться союз держав, каже Арестович. І вся міць трьох країн – України, Росії та Білорусі – буде спрямована до Європи.

Радник голови ОП вважає, що багато європейських армій є чимось на кшталт демонстраційних потішних військ, які неспроможні приймати і вирішувати реальні завдання оборони своєї країни та певних формування на кшталт ЄС і НАТО. Проте завдання Заходу зараз – зупинити росію.

"І ось ті, хто це розуміють — поляки, країни Балтії, британці, американці, канадці — вони вкладаються на повну. Естонія віддала 30% своїх бойових можливостей Україні! Вони розуміють: кожен підбитий тут танк, це танк, який не приїхав до них. Ми своєю кров’ю зупиняємо танки, які підуть до Європи», — каже Арестович.

На його думку, путін мріє відновити "потужність" СРСР, але Європа поки що цього не усвідомила. Тому за понад 100 днів війни дехто і починає говорити про мирні договори та надії відбутися малою кров’ю. Однак так жити не вдасться.

"Якщо путін тут переможе, якщо путін забере ресурси України, буде війна в Європі", — наголосив Олексій Арестович.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, який шлях війни з росією є, на думку військових аналітиків, для України найоптимальнішим. Спойлер — влаштовувати масштабні бої і заходити на територію Росії краще не варто.

Також ми розповідали про те, коли почне слабшати російська армія і як слід діяти ЗСУ у цьому випадку.