На Заході домовились не давати Україні нові танки? Що дізналися ЗМІ

Європа постійно затягує постачання важкого озброєння в Україну

Іспанія відмовилася від своїх планів передавати українським захисникам додаткове озброєння у вигляді німецьких танків марки Leopard 2. Зазначається, що подібне рішення пов’язане із невдоволенням німецького уряду, який, фактично, і заблокував постачання.

Видання Spiegel пише, що початкова новина іспанських ЗМІ про підготовку нового постачання зброї для України викликала величезний ажіотаж у Німеччині. Він був такий великий, що офіційний Мадрид нібито навіть вибачився перед німецькими колегами за незручності.

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Нагадаємо, що спочатку йшлося про чотири десятки старих танків Leopard 2, які знаходяться на балансі армії Іспанії, але не використовуються зараз. Як виявилося, для передачі такої техніки ЗСУ знадобилося додаткове схвалення з боку Німеччини. І німці відреагували дуже негативно.

Однак якби Берлін дав добро, це стало б першим випадком, коли країна-член НАТО погодився постачати Україні бойові танки, а не легке озброєння.

"Федеральний уряд [Німеччини] під час телефонних дзвінків попередив іспанців, що такий крок буде відступом від прийнятого всіма західними союзниками (хоча і абсолютно неформального та неофіційного) рішення не постачати танки Києву", — пише німецьке видання.

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Повністю Іспанія від ідеї допомоги Україні не відмовилася, проте скоротила можливу партію танків до десяти. Якщо і цей варіант отримає відмову від Німеччини, то постачання взагалі не буде.

Варто також додати, що техніці все одно знадобиться додатковий час на ремонт, перш ніж вона потрапить на фронт в Україні.

Нагадаємо, що інформація про неформальний договір між країнами-членами НАТО не давати Україні важке озброєння з’явилася в пресі на кінець травня. Трохи пізніше його спростували британські політики, а в Німеччині пообіцяли скоротити час очікування постачання.