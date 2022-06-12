Зеленський став лауреатом російської премії

Засновники російської премії Бориса Нємцова вирішили відзначити цією нагородою у 2022 році українського президента Володимира Зеленського. Її присудили за сміливість, що він виявив після повномасштабного російського вторгнення.

На думку представників Фонду Бориса Нємцова за свободу, політик показав свою силу духу, залишившись у Києві та переживаючи кожен момент війни разом зі своїм народом, передає "Телеграф". Також наголошується, що подібної поведінки Зеленського чекало відверто мало людей.

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